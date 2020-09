Coronavirus, shock al Genoa: 14 positivi tra giocatori e staff

Due giorni da dimenticare per il Genoa di Rolando Maran. Dopo i tamponi che hanno riscontrato la positività al coronavirus del portiere Perin e del regista Schone (e il 6-0 incassato dal Napoli), arriva un verdetto shock per il Grifone: altri otto calciatori e ben quattro componenti dello staff sono risultati positivi al nuovo giro di test. A comunicarlo, è la dirigenza del club di Enrico Preziosi: “Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.

