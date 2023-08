Coldiretti, ecco quanti sono gli italiani che andranno in vacanza

Nel week end del grande esodo, con tanto di bollino nero per gli automobilisti, la Coldiretti/Ixé ha pubblicato un’analisi su quanti sono gli italiani che ad agosto si metteranno in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura.

Vacanze estive: l’analisi Coldiretti/Ixé

Sono 37,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2023, in aumento del 7% rispetto allo scorso anno nonostante i rincari scatenati dall’inflazione, il caro benzina il maltempo e la preoccupazione per le tensioni internazionali. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata nel weekend di grande esodo dell’estate verso le località di villeggiatura, con il bollino nero per gli automobilisti. Proprio il mese di agosto è scelto da oltre un italiano su due (53%) tra coloro che hanno deciso di andare in vacanza quest’estate e si conferma quindi come il periodo di gran lunga più gettonato nonostante i listini più elevati, gli affollamenti e il traffico. Per la maggioranza degli italiani in viaggio (50%) la durata della vacanza è inferiore alla settimana mentre per quasi un italiano su tre (25%) è compresa tra 1 e 2 settimane, ma c’è un fortunato 4% che starà fuori oltre un mese. In piena estate è il mare a fare la parte del leone con agosto che fa segnare tradizionalmente i listini più cari. Le vacanze 2023 registrano una netta preferenza per le mete nazionali – continua la Coldiretti – ma c’è anche una quota del 28% di italiani, oltre 1 su 4 tra coloro che viaggiano, che ha deciso di trascorrere una vacanza all’estero nonostante i timori legati alla difficile situazione internazionale, ai costi e ai disagi nel trasporto aereo. La maggioranza degli italiani in viaggio – riferisce la Coldiretti – ha scelto di alloggiare nelle case di proprietà, ma è in ripresa l’albergo, che si piazza davanti ai bed and breakfast; molto gettonati sono anche i 25mila agriturismi presenti in Italia. Dopo il mare, campagna e parchi naturali contendono alla montagna il secondo posto ma recuperano terreno anche le città d’arte e ben il 72% degli italiani in vacanza dichiara di visitare i piccoli borghi. La ricerca del cibo e del vino locali, poi, è diventata la prima voce del budget delle vacanze Made in Italy nel 2023, con circa 1/3 della spesa per consumi al ristorante, street food e souvenir. L’Italia è “il solo Paese al mondo che può contare primati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza della propria produzione agroalimentare che peraltro ha contribuito a mantenere nel tempo un territorio con paesaggi di una bellezza unica”, ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Fonte Ansa