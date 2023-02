Ciclone Gabrielle: la Nuova Zelanda dichiara lo stato di emergenza

Un vigile disperso, un altro ferito, 38mila case senza elettricità: è questa la situazione in Nuova Zelanda a causa del ciclone Gabrielle. La Nuova Zelannda ha dichiarato lo stato di emergenza.

La situazione in Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda ha dichiarato lo stato di emergenza per il ciclone Gabrielle, il terzo allarme del genere nella sua storia, che sta colpendo il nord del Paese. Il ministro per la gestione delle emergenze Kieran McAnulty, riporta il Guardian, ha firmato la dichiarazione che si applica alle regioni di Northland, Auckland, Tairawhiti, Bay of Plenty, Waikato e Hawkes Bay. Almeno 38.000 case sono senza elettricità e ad Auckland, la più grande città della Nuova Zelanda, le autorità hanno evacuato gli abitanti da una cinquantina di case attorno a una torre alta 30 metri che rischiava di crollare, hanno riferito i media locali. Un vigile del fuoco è disperso e un altro gravemente ferito dopo la caduta di una frana sulla costa occidentale di Auckland. La ricerca del secondo vigile del fuoco è stata sospesa a causa delle condizioni troppo pericolose.

Fonte Ansa