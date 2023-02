Michigan, sparatoria in un’Università: 3 morti e 5 feriti

E’ di tre morti e cinque feriti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera nell’Università statale del Michigan (Msu). In un tweet, la polizia del Michigan ha comunicato che l’uomo ritenuto responsabile della sparatoria si è suicidato.

Sparatoria in Michigan: 3 morti e 5 feriti

L’uomo ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta ieri sera nell’Università statale del Michigan (Msu), che ha provocato almeno tre morti e cinque feriti, si è suicidato: lo rende noto in un tweet la Polizia di Stato del Michigan (Msp). Il sospetto ha aperto il fuoco nella Berkeley Hall, nel campus di East Leaning, alle 20:30 ora locale (le 2:30 in Italia). Un’ora dopo la stessa persona ha sparato nei pressi di una palestra a un chilometro dalla residenza dove è avvenuta la prima sparatoria. Il campus della State University del Michigan, ad est della capitale statale Lansing, ospita 50.000 studenti. Le attività della State University del Michigan “sono sospese per 48 ore”, ha detto la polizia chiedendo agli studenti di non presentarsi all’ateneo.

Fonte Ansa