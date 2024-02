Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, premier del Qatar, è intervenuto alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco ed ha parlato dei negoziati per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Cessate il fuoco a Gaza, Qatar: “I negoziati non sono promettenti”

L’accordo sulla tregua a Gaza fra Israele e Hamas “non sia condizionato” alla liberazione degli ostaggi. Lo afferma il premier del Qatar al Thani parlando a Monaco di Baviera. “Questo è il dilemma in cui ci siamo trovati e sfortunatamente molti Paesi ne hanno fatto un uso improprio” vale a dire “che il cessate il fuoco debba essere condizionato ad un accordo sugli ostaggi”, ma “non dovrebbe essere condizionato”, ha precisato Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. I negoziati in questi ultimi giorni per un cessate il fuoco a Gaza “non sono molto promettenti”. Lo ha detto Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar. “Credo che potremo vedere un accordo realizzarsi molto presto. Eppure lo schema degli ultimi giorni non è stato molto promettente”, ha precisato il primo ministro del Qatar, parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e riferendosi alla “parte umanitaria di questi negoziati”. “Rimarremo sempre ottimisti, continueremo a spingere“, ha aggiunto, parlando in inglese.

Fonte Ansa