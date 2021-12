Questa mattina il cardinale presidente della Cei Gualtiero Bassetti è risultato positivo al Covid al tampone molecolare e si trova isolato nel proprio appartamento nell’Arcivescovado di Perugia-Città della Pieve. Bassetti aveva già contratto il virus un anno fa, guarendo dopo essere stato ricoverato alcune settimane in ospedale.

“Non cedere allo sconforto”

“In questo momento rinnovo l’invito, che faccio a me stesso, a non cedere allo sconforto. Al Signore che viene affido tutti gli ammalati e quanti sono segnati dalla sofferenza. Che il Bambino Gesù doni pace! La nascita di un bambino è il segno della vita che continua, della speranza che rinasce”, ha afferma il cardinale presidente. In questa giornata di festa, dice il Cardinale, “dobbiamo ricordare che la nascita di Gesù è la celebrazione di un dono che viene dato in qualsiasi condizione ci possiamo trovare, anche nella malattia e nella sofferenza. Accompagniamoci nella preghiera vicendevole”.

