Caritas di Vicenza: Santa Bertilla e i giochi di una volta

Torna l’appuntamento “Santa Bertilla e i giochi di una volta” rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni che tramite il gioco potranno scoprire la figura della Santa vicentina

L’appuntamento è per oggi

Oggi, sabato 2 settembre, torna l’appuntamento, rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni e alle loro famiglie, denominato “Santa Bertilla e i giochi di una volta” e proposto dallo staff di Villa Vescova e dalla casa natale di Santa Bertilla. Dalle 10 alle 12, presso la casa natale di Santa Bertilla Boscardin, in via Santa Bertilla 71 a Brendola, i bambini potranno partecipare ad un laboratorio ludico alla scoperta dei giochi di una volta, con l’obiettivo di comprendere le origini e la figura di Santa Bertilla.

Mattinata per bambini

Per la partecipazione è richiesto un contributo libero, che sarà impiegato per aiutare i bambini ucraini e siriani. Tutti gli iscritti sono invitati a portare con sé delle forbici a punta arrotondata e, per chi ne fosse in possesso, anche dei cartoncini colorati di recupero.

Villa Vescova è della diocesi di Vicenza che la Diocesi ne ha affidato la gestione all’Associazione Diakonia onlus, ente gestore dei servizi-segno di Caritas diocesana vicentina, per l’attuazione del progetto “Coltivare la speranza”.

Fonte: Angesir