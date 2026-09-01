Spiritualità

Sant’Elpidio: storia e leggenda dell’eremita venerato nel Piceno

Sant'Elpidio, eremita del IV secolo, è una figura avvolta nel mistero. La sua devozione si diffuse nel Piceno, dove ancora oggi è molto venerato

Di Luigi Luzi
Immagine creata con ChatGtp

Sant’Elpidio – eremita – IV secolo. Le notizie sulla sua vita sono molto confuse: l’iconografia, a volte, lo raffigura come abate, altre come soldato. Si pensa che sia un eremita di Gerico o della Cappadocia, venuto in Italia e vissuto nel Piceno, dove avrebbe stabilito una comunità monastica o si sarebbe impegnato nel diffondere la fede tra la popolazione. Altre fonti lo identificano con un dicepolo di san Basilio.

Altri agiografi affermano che sant’Elpidio sia nato nel Piceno e vi abbia trascorso l’intera esistenza, adottando una sua regola ascetica tale da imporlo alla stima e all’ammirazione dei fedeli e, dopo la sua morte, alla devozione di tutta la regione. La devozione, molto diffusa nel Piceno, e il fatto che alcune città portino il suo nome (Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio) confermano la sua reale esistenza in questa regione, pur in assenza di reali fonti storiche.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

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