Campagna autunnale vaccini, Vaia: “Al lavoro per definire la nuova circolare”

Vaia, in un post su Facebook, annuncia che presto sarà pronta una nuova circolare per la campagna di vaccinazioni autunnali e sottolinea l'importanza di una buona comunicazione

Il direttore per la prevenzione del Ministero della salute, in un post su Facebook, ha annunciato che presto verrà definita la nuova circolare per la campagna di vaccinazioni autunnale.

Vaia: al lavoro per la nuova circolare per la campagna autunnale

“In queste ore stiamo definendo, con il contributo di Istituzioni, Società Scientifiche, Nitag, Coordinamento delle Regioni per la prevenzione, la nuova circolare per la campagna autunnale. Cercheremo di essere chiari e semplici ed avvieremo poi un dialogo diretto con i cittadini attraverso i media”. Lo scrive il direttore per la prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia in un post su Fb. “Anche in questi giorni di ‘ferie’ molte persone mi avvicinano spaventate dai nuovi allarmismi per essere rassicurate” ha scritto riferendosi alle notizie sull’andamento dell’infezione di Covid. “Altri mi chiedono se è vero che i vaccini hanno provocato tanti eventi avversi. Abbiamo bisogno di lavorare tanto e bene in direzione di una buona ed efficace comunicazione. Molti errori sono stati fatti”. Vaia ha parlato anche di disponibiltà “ad accogliere suggerimenti e tutto ciò che potrà essere utile e necessario per continuare a mantenere uno stato di controllo dell’infezione e per non tornare mai più indietro”.

Fonte Ansa