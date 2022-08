In Camerun il colera è emergenza sanitaria: ha già ucciso 200 persone

Una recrudescenza di colera ha causato 200 vittime dall’ottobre 2021 in Camerun, dove sono stati registrati oltre 10.300 casi di questa malattia, secondo quanto annunciato ha annunciato giovedì il ministro della Salute.

Il colera è una infezione dell’intestino tenue da parte di alcuni ceppi del batteri. Il sintomo classico è la diarrea profusa che può essere così grave da portare in poche ore ad una grave disidratazione e alla morte in assenza di cure.

Il colera riappare periodicamente in Camerun, paese dell’Africa centrale con una popolazione di oltre 25 milioni di abitanti. Dall’inizio dell’epidemia alla fine di ottobre 2021, 200 persone sono morte su un totale di 10.322 casi, ha annunciato in un tweet il ministro della Salute camerunese, Manaouda Malachie.

Since its outbreak on 21/10/2021, the cholera epidemic situation shows:

– notified cases: 10,322

– culture-confirmed cases: 902

– deaths: 200

– active regions: Centre, East, Littoral, West and South-West

Attention !! Let's observe hygiene measures.

— Dr MANAOUDA MALACHIE (@DrManaouda) August 4, 2022