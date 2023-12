Bologna quarto insieme alla Roma

Se il primo tempo fosse finito 3-0 per la Roma non ci sarebbe stato nulla da ridire. Sblocca subito Lukaku, Dybala si divora il facile 2-0 poi è costretto ad uscire dal campo, con Azmoun che lo ha rilevato. Nella ripresa rosso prima a Zalewski poi a Lukaku. La Roma subisce il pari di Martinez Quarta con la Fiorentina che spinge forte del doppio vantaggio, ma il muro romanista regge. Solo un punto per i giallorossi che rischiano di perdere Dybala e che alla prossima a Bologna giocheranno senza Lukaku oltre che Zalewski.

Bologna d’Europa

Non finisce di stupire il Bologna che conquista una preziosa vittoria all’Arechi contro la Salernitana e si porta addirittura in zona Champions. All’Arechi è Zirkzee show con l’olandese che firma una doppietta e lancia in orbita la formazione di Motta che accorcia nella ripresa con Simy, ma non basta. Sconfitta pesante per la Salernitana contestata dai propri tifosi: campani ultimi con soli 8 punti in quindici partite, mentre il Bologna può continuare a sognare.

Vince il Monza, pari Frosinone

Torna alla vittoria il Monza che al Brianteo supera per 1-0 il Genoa e sale al nono posto in classifica. Partita in equilibrio, decisa nel finale da un gol di Mota, mentre il Grifone fallisce a stretto giro con Dragusin l’occasione del possibile pari. Senza reti finisce la sfida dello Stirpe tra Frosinone e Torino. Match in grande equilibrio, con poche emozioni. Toro più incisivo con Zapata e Buongiorno, di Kaio Jorge la replica ciociara.