Milei avverte l’Argentina: “Soldi finiti, inevitabile lo choc”

Il nuovo presidente giura come leader della Nazione, promettendo crescita: "Il prossimo sarà l'ultimo sorso amaro"

Il nuovo presidente argentino, Javier Milei, mette le cose in chiaro durante il giuramento come leader della Nazione: “Non ci sono alternative ma sarà l’ultimo sorso amaro”. E promette “crescita e redenzione”.

Milei giura da presidente

“Si è concluso un periodo di decadenza e inizia un cammino di crescita e redenzione.

L’elettorato ha espresso una volontà di cambiamento che non ha ritorno, comincia una nuova era, un’era di pace e prosperità”.

Così si è espresso Javier Milei, nel suo primo discorso come nuovo presidente dell’Argentina tenuto nella scalinata del Palazzo del Congresso e rivolto ai migliaia di sostenitori e cittadini riuniti nella omonima piazza antistante. Un gesto inedito, quest’ultimo, nel protocollo delle cerimonie di insediamento presidenziale che tradizionalmente prevedevano il discorso del presidente di fronte alle camere riunite. Milei ha parlato agli argentini alla presenza dalle delegazioni straniere. Tra i presenti anche il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, con il quale Milei si è scambiato un caloroso abbraccio.

“Choc inevitabile”

Per l’Argentina “non c’è alternativa all’aggiustamento e non c’è alternativa allo choc“.

Lo ha detto il neo presidente, Javier Milei, nel suo primo discorso come capo dello Stato.

Il leader ultraliberista ha avvertito la cittadinanza che “non ci sono soldi” e che il programma di riforme e stabilizzazione economica “avrà un impatto sul livello di attività, di inflazione e di povertà”. “Attraverseremo un periodo di stagflazione ma sarà l’ultimo sorso amaro che dovrà deglutire l’Argentina. Abbiamo ricevuto la peggior eredità della storia”, ha aggiunto.

Fonte: Ansa