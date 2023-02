Biden: “Kiev è forte, resiste e continua a essere libera”

ll presidente degli Stati Uniti d’America ha tenuto un discorso nel castello reale della capitale polacca, dove migliaia di persone hanno riempito la piazza per ascoltare le sue parole in occasione primo anniversario della guerra in Ucraina.

Il discorso di Duda

L’intervento di Joe Biden è stato preceduto da quello del presidente della repubblica di Polonia Duda che ha “ringraziato il presidente americano per il suo coraggio e la sua determinazione. Agli Stati Uniti e alla Nato per aver inviato assistenza militare e altri aiuti”, concludendo che “Il ruolo dell’Alleanza è difendere il mondo libero”

L’apertura dell’intervento

A precedere l’intervento del presidente americano, seguito da migliaia di persone, sono state le note di Bruce Springsteen. Molti dei presenti sventolavano le bandiere americane. Lo hanno riportato gli inviati della Cnn sul posto. Le parole di Biden sono state trasmesse in diretta da tutte le principali televisioni del Paese.

Le parole di Biden

“Kiev resiste ed è forte“, ha detto il presidente Usa aprendo il suo discorso sul palco allestito al Castello di Varsavia. Ha poi ribadito che “Vladimir Putin pensava che si saremmo arresi, sbagliava”, aggiungendo che le democrazie del mondo hanno risposto all’invasione dell’Ucraina”. Inoltre, ha sottolineato che “L’Europa è stata messa alla prova. Ma noi continueremo a difendere la democrazia a tutti i costi”, rimarcando che “le democrazie del mondo si sono rafforzate, non indebolite”, ha detto ancora il presidente americano. Biden si è poi rivolto a Putin dicendo che “dubita ancora della nostra capacità di resistere, ma noi non ci stancheremo mai. L’Ucraina non sarà mai, mai sconfitta dalla Russia”, ha assicurato il presidente Usa. “Gli autocrati non vanno accontentati, vanno combattuti“, ha aggiunto. In seguito, ha rimarcato che “La Russia ha commesso “crimini contro l’umanità senza vergogna e che “i russi hanno usato lo stupro come arma di guerra e rubato bambini ucraini”. Successivamente ha sottolineato che “l’Occidente non voleva attaccare la Russia come ha detto Putin oggi” e che “La guerra è una scelta di Putin”, rimarcando il fatto che “gli Usa non stanno cercando di distruggere la Russia”. Infine, sottolineando il valore della democrazia, Biden ha detto che “gli Stati Uniti e i loro alleati annunceranno nuove sanzioni contro la Russia questa settimana”.

Fonte: Ansa