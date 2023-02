Putin: “Sospendiamo l’applicazione del trattato Start”. Blinken: “Irresponsabile”

Botta e risposta tra Russia e Usa sul trattato Start (New Strategic Arms Reduction Treaty) sulla limitazione delle armi nucleari

Botta e risposta tra Russia e Usa sul trattato Start (New Strategic Arms Reduction Treaty) sulla limitazione delle armi nucleari, di cui oggi Vladimir Putin ha detto che la Russia intende sospendere l’applicazione.

Il trattato fu firmato a Praga l’8 aprile del 2010 dagli allora presidenti Usa, Barack Obama, e russo, Dmitri Medvedev. Entrò in vigore il 5 febbraio 2011 e fu prorogato una prima volta per 5 anni nel febbraio 2016 e una seconda nel febbraio 2021. La scadenza ora è prevista per il 2026.

Putin: “Sospendiamo l’applicazione del trattato Start”

La Russia “sospende” l’applicazione dello Start, l’ultimo trattato sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore con gli Usa, perché non può permettere agli ispettori americani di visitare i siti nucleari russi mentre Washington è intenta ad infliggere “una sconfitta strategica” a Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nel discorso sullo Stato della Nazione. “Sospendiamo il trattato, ma non ce ne ritiriamo”, ha sottolineato Putin.

Blinken: “Sospensione Start scelta irresponsabile di Mosca”

La decisione della Russia di sospendere la sua partecipazione al New Start è “molto deludente e irresponsabile”. Lo ha detto il segretario di stato americano Antony Blinken da Atene. Aggiungendo che Gli Stati Uniti “rimangono pronti a discutere di armi strategiche” con la Russia.

Cosa prevede il trattato Start

Questo è quanto prevede il New Start che sostituì i due precedenti accordi Start 1 e 2 (quest’ultimo mai entrato in vigore) e il trattato di Mosca del 2002 (Sort), che decadeva nel 2012.