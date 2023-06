Antonio Tajani: “Il governo sostiene i cristiani perseguitati nel mondo”

Il messaggio inviato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Aiuto alla Chiesa che soffre, in occasione della presentazione del Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo.

Il messaggio del ministro Tajani

“Il rapporto di Acs è uno strumento fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e internazionale sul fenomeno, facendo appello alle coscienze di tutta la società civile”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio inviato alla presentazione del XVI Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre. “La promozione della libertà di credo, il sostegno alle minoranze etniche e religiose – continua Tajani- è una priorità della politica di governo. In questo frangente, il 15 giugno scorso ho nominato Davide Dionisi mio inviato speciale per la Promozione della libertà religiosa con particolare riguardo alle comunità cristiane nel mondo”. “L’Italia è in prima linea anche per promuovere l’impegno della comunità internazionale, a favore della libertà religiosa intesa sia come diritto individuale di professare il credo, sia come autonomia delle organizzazioni religiose di Svolgere la l’iri attività oggi seriamente minacciata anche in Paesi di lunga tradizione cristiana”. “La tutela e la promozione del dialogo Interreligioso – conclude – contribuisce a creare comunità pacifiche, prospere e inclusive. Le vittime di discriminazione e di persecuzione sono spesso condizionate sin dalla nascita. Per questo, il ministero degli Esteri in collaborazione con l’agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo, gestisce un fondo per l’assistenza alle comunità cristiane che vivono in aree di crisi. Contate su di me, contate sul governo che sostiene le comunità cristiane“.

Fonte Ansa