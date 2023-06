Ancora droni sull’Ucraina: contraerea in azione nel Dnipropetrovsk

Ancora un’offensiva via droni sulla regione sud-orientale dell’Ucraina. I dispositivi di attacco lanciati dai russi sono stati intercettati prima dello schianto al suolo dal sistema di diesa ucraino. Proseguono i bombardamenti su Kherson ma aumentano i successi locali dell’esercito di Kiev.

Droni sul Dnipropetrovsk

Le forze ucraine hanno abbattuto la notte scorsa tre droni kamikaze Shahed lanciati dai russi nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina sud-orientale: lo ha reso noto il capo dell’Amministrazione militare regionale, Sergey Lysak, come riporta Rbc-Ucraina. “Questa notte, i difensori del Vostok PvK hanno colpito con precisione i droni nemici. Hanno distrutto contemporaneamente tre Shahed inviati dagli invasori nella regione di Dnipropetrovsk”, ha dichiarato Lysak in un comunicato. Quindici carri di un treno merci vuoto sono deragliati nella regione russa di Belgorod: lo ha reso noto ieri sera su Telegram il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov. “Secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime”, ha precisato, aggiungendo che non si conoscono ancora le cause dell’incidente avvenuto vicino a una stazione ferroviaria nel distretto municipale di Alexeyevsky.

Bombe su Kherson

Bombe russe sulla regione di Kherson, feriti 5 civili Cinque civili sono rimasti feriti durante gli attacchi russi di ieri nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Prokudin. “Nelle ultime 24 ore, il nemico ha lanciato 41 attacchi, sparando 247 proiettili da mortai, artiglieria, lanciarazzi multipli Grad, droni e aerei… L’esercito russo ha preso di mira le aree residenziali degli insediamenti della regione. Cinque persone sono rimaste ferite a causa dell’aggressione russa”, si legge nel messaggio. I russi, ha aggiunto Prokudin, hanno sparato 32 proiettili contro la città di Kherson.

Aumentano i successi ucraini

Le forze ucraine hanno ottenuto successi locali nell’ovest della regione di Zaporizhzhia durante i contrattacchi a sud-ovest e sud-est di Orikhov, come mostrano alcuni video pubblicati ieri: lo scrive l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo rapporto quotidiano sull’andamento del conflitto. Nonostante questi successi, prosegue il centro studi statunitense, Mosca continua a sostenere che le truppe russe in quest’area si stanno difendendo con successo dai tentativi di offensiva ucraini. Gli esperti militari affermano che le truppe russe nella regione di Zaporizhzhia continuano a difendersi dagli attacchi ucraini secondo una dottrina di difesa tattica ben fondata, riporta il think tank.

Assalto alle posizioni russe

L’Isw scrive inoltre che le forze ucraine stanno cercando di condurre un’operazione tattica estremamente difficile: un assalto frontale alle posizioni difensive russe, complicato dalla mancanza di superiorità aerea. “Non sorprende che le forze ucraine stiano subendo perdite negli attacchi iniziali contro alcune delle forze russe meglio preparate in Ucraina – osservano gli analisti del centro studi -. Tuttavia, gli attacchi iniziali… non sono rappresentativi di tutte le operazioni ucraine. L’esercito russo rimane pericoloso, le forze ucraine affrontano certamente un duro combattimento, ma l’Ucraina non ha ancora trasferito la stragrande maggioranza delle sue forze di controffensiva e la difesa russa non è uniformemente forte in tutte le aree del fronte”.