Alluvioni in Libia: la Croce Rossa Italiana invia aiuti

Per aiutare la popolazione libica colpita dagli alluvioni, la Cri ha invitato i primi aiuti per fronteggiare l’emergenza

Già partita una idrovora

“Ci siamo per sostenere i soccorsi e gli aiuti verso la Libia”. Così Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa italiana, dà notizia della partenza dei primi aiuti della Cri per l’emergenza che ha colpito il Paese. “Abbiamo messo a disposizione tramite il Dipartimento di Protezione civile – spiega – una serie di mezzi per l’emergenza umanitaria e per i soccorsi. È già partita una idrovora, un’altra è in partenza e sono già a disposizione, pronti per l’invio, strutture sanitarie, potabilizzatori, gruppi elettrogeni e altro materiale d’emergenza. A questo si aggiungono anche 1.500 sacchi salme”.

Valastro: “La Croce Rossa italiana non fa mancare il suo sostegno”

“Il nostro settore emergenze è allertato anche con personale pronto a partire, se sarà richiesto. Croce Rossa italiana, attraverso questi primi aiuti è al fianco delle popolazioni colpite da questa tragedia e non fa mancare il suo sostegno all’impegno corale del nostro Paese”, conclude Valastro.

Fonte: Angesir