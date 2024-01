Agricoltori in protesta: marcia dei trattori sull’A1

Dalla Francia alla Germania, passando per il Belgio e l’Italia. Gli agricoltori continuano la loro protesta nell’Europa occidentale, contro le normative stringenti dell’Unione europea sulla coltivazione diretta. Numerosi i disagi alla circolazione stradale. Momenti di tensione si sono registrati sull’A1, nei pressi del casello autostradale di Orte, dove i trattori si sono radunati minacciando di bloccare il tratto. L’intervento delle Forze dell’ordine ha impedito ulteriori disagi. Scene simili a quelle viste a Parigi anche a Udine e Catanzaro.

La protesta degli agricoltori

La protesta degli agricoltori, partita dalla Germania e dalla Francia con i blocchi dei trattori, si è estesa anche ad alcune zone del nostro Paese.

Nuova protesta oggi nei pressi del casello autostradale di Orte (Viterbo), sull’A1. I manifestanti, con alcuni trattori e mezzi agricoli si sono radunati sulla rotatoria antistante in casello. Ci sono stati momenti di tensione. Gli agricoltori in presidio hanno tentato di bloccare la circolazione ma le forze dell’ordine sono intervenute impedendo il blitz. Non molto lontano, una quarantina di mezzi agricoli ha paralizzato il traffico della Cassia nord in prossimità di Porta Fiorentina, una delle porte principali di accesso a Viterbo.

Trattori in strada

Una settantina di trattori e di mezzi agricoli di vario tipo si sono radunati questa mattina nel parcheggio dello Stadio di Udine, proveniente da varie località del Friuli. Oltre 400 trattori hanno invaso la città di Foggia questa mattina da tutta la provincia.

La tragedia

È stato colto da malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106, tra Botricello e Cropani Marina, nel Catanzarese, bloccata dalla protesta degli agricoltori che va avanti ormai da otto giorni ed è morto durante il trasporto in ospedale.

L’uomo, che aveva 56 anni, era alla guida della sua auto ed era in compagnia della figlia. Scattato l’allarme sul posto è giunto l’elisoccorso con un’equipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi che si sono, però, rivelati inutili.

La protesta in Belgio

La Federazione dei giovani agricoltori del Belgio (Fja) minaccia il blocco totale di Bruxelles “nei prossimi giorni”, dicendosi “determinata” a intensificare le manifestazioni e non escludendo il blocco dei centri di grande distribuzione. Lo riportano i media nazionali.

La Federazione non ha ancora annunciato una data per l’inizio del blocco totale della capitale, ma indica che “potrebbe avvenire già mercoledì o giovedì”.

Nei giorni scorsi gli agricoltori belgi avevano già manifestato la volontà di mobilitarsi con i trattori a Bruxelles giovedì primo febbraio, in concomitanza con il vertice straordinario dei leader Ue.

Fonte: Ansa