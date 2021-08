Causare della detonazione, secondo testimoni, sarebbe stato un razzo che avrebbe colpito un edificio nella capitale afghana. Per alcuni media ci sarebbero almeno due morti e tre feriti. Intanto i talebani avrebbero tagliato le reti Internet e di telecomunicazione nella provincia nord-orientale del Panshir, riporta la Bbc

Un razzo avrebbe colpito un edificio a Kabul, riporta l’emittente Al Arabya citando fonti della polizia locale e secondo quando riportano alcuni media il primo bilancio sarebbe di almeno due morti e un ferito. Pubblicati dei video che mostrerebbero l’esplosione, scrive Ansa, ma non ci sono ulteriori conferme.

In precedenza, si sarebbero verificati degli scontri con lanci di sassi davanti alle banche di Kabul quando gruppi di persone vi si sono recati per ritirare i propri soldi. Nella provincia nord-orientale del Paese, il Panshir, dove ci sono sacche di resistenza, i talebani avrebbero interrotto le reti internet e di telecomunicazione. Intanto è partito dall’aeroporto della capitale afghana l’ultimo volo dell’aeronautica militare britannica, con a bordo l’ambasciatore inglese. Nel mentre, gli Stati Uniti avvertono i propri cittadini di non recarsi allo scalo di Kabul, perché ci sarebbe una “minaccia specifica e credibile”. Secondo l’Unicef circa appello Unicef 300mila bambini afghani hanno dovuto lasciare le proprie case di fronte all’avanzata dei talebani.

La folla

Le milizie avrebbero lanciato dei sassi per disperdere la folla che si era ammassata al di fuori degli istituti di credito per prendere il proprio denaro, riporta Al Jazeera, perché da bancomat e conti sono stati resi inaccessibili da quanto i talebani hanno riconquistato il Paese. Nel frattempo, informa l’emittente britannica Bbc citando fonti locali, i talebani avrebbero tagliato reti internet e di telecomunicazioni nel Panshir, zona non sotto il loro dove risiede un gruppo di ribelli.

L’aeroporto

Dopo 20 anni, la notte è partito scorsa anche l’ultimo aereo della Royal air force britannica, ha fatto sapere via Twitter il ministro della Difesa inglese, con a bordo l’ambasciatrice Laurie Bristow. Sarebbero circa 15mila le persone evacuate dall’Afghanistan, tra cittadini britannici e afghani che hanno collaborato con il Regno Unito.

Ai cittadini USA ancora nel Paese è stato chiesto di evitare l’aeroporto di Kabul perché vi sarebbe una “minaccia specifica e credibile”. I talebani avrebbero annunciato di essere pronti a prendere il controllo dello scalo appena i soldati e i civili statunitensi avranno lasciato il Paese, riporta Ansa.

Bambini sfollati

“Non possiamo abbandonare i bambini dell’Afghanistan nel momento del bisogno”, ha dichiarato direttore regionale dell’ UNICEF George Laryea-Adjei, riguardo i circa 300mila bambini che secondo stime dell’organizzazione umanitaria sarebbero. “Stanno lottando con ansie e paure: in troppi hanno assistito a scene che nessun bambino dovrebbe mai vedere”.

