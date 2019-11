GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019, 17:48, IN TERRIS



Regionali, la corsa M5s passa da Rousseau

Attesa per l'esito del voto degli iscritti, per decidere se il Movimento correrà o meno alle elezioni in Calabria ed Emilia-Romagna

assa ancora una volta dalla piattaforma Rousseau il cammino politico del Movimento 5 stelle che, dopo le batoste elettorali incassate alle recenti elezioni regionali (l'ultima Umbria) chiede aiuto agli iscritti per capire se valga o meno la pena presentarsi ai nastri di partenza in Emilia-Romagna e Calabria. Un quesito non da poco, considerando che allo smacco dei precedenti flop ottenuti in solitaria, il voto in Umbria ha certificato anche il fallimento di un tentativo, forse mai troppo convinto nemmeno fra chi ci ha provato, della corsa combinata con il Partito democratico. Per questo, in virtù della "fase di cambiamento" che il Movimento sta attraversando, i Cinque stelle si rivolgono ai loro sostenitori per sciogliere la riserva. E, almeno in questo, la fase di transizione non deve (o non dovrebbe) trarre in inganno perché, cambiamento o no, per i pentastellati "mandare i cittadini nelle istituzioni" fa parte "del dna".

Malcontento interno

Un invito, in sostanza, ad andarci piano nel voler tirare fuori il M5s dalla corsa regionale, nemmeno troppo implicito: "Vi invitiamo a votare 'no' - scrivono nel comunicato - al quesito proposto su Rousseau per permettere la presentazione della lista M5s alle prossime Regionali in Emilia-Romagna". L'alternativa è una pausa, che permetterà di prepare gli stati generali di marzo e scavallare gli appuntamenti elettorali di gennaio. Il punto è che, mentre il capo politico Luigi Di Maio prova a smorzare la questione affermando che "le decisioni importanti vanno prese con gli iscritti" e che "i più grandi errori li ho commessi scegliendo da solo", aver dato la parola a Rousseau sulla questione voto è stata accolta con qualche riserva dall'ambiente pentastellato. La sola prospettiva del voto su Rousseau, è bastato a far alzare bandiera bianca al coordinatore della campagna elettorale calabrese, Paolo Parentela, che lascia l'incarico convinto che con il voto online "i vertici del Movimento 5 Stelle scelgono di non scegliere, deludono le migliaia di attivisti calabresi che con sacrifici e rischi hanno sempre lavorato sul territorio, ignorano il percorso che abbiamo già avviato e scaricano su tutti gli iscritti la responsabilità di una scelta inquadrata in termini profondamente sbagliati". Una voce tutt'altro che fuori dal coro, alla quale fa eco, tra gli altri, il deputato Massimo Misiti: "Il voto mortifica noi parlamentari ed il lavoro che abbiamo fatto nell'affannosa ricerca di un candidato autorevole da candidare alla presidenza".

Il verdetto arriverà a breve. Dopodiché, si conoscerà parte del futuro regionale del M5s in Emilia-Romagna e Calabria ma, in buona sostanza, anche l'aria che tira in casa pentastellata con la sensazione che uno stop, qualora vincesse, andrebbe a destabilizzare (su un piano politico) quasi di più di una sconfitta elettorale.