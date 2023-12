Dai voce agli ultimi: fai una donazione a In Terris

Carissimi amici di In Terris, questo Santo Natale e l’imminente arrivo del 2024 ci proiettano verso un importante traguardo per In Terris. Segneranno infatti il decimo anno di vita per “la voce degli ultimi”!

L’incertezza globale dovuta al prosieguo della guerra in Ucraina e al nuovo conflitto in Medio Oriente hanno reso ancora più necessaria la necessità di riuscire a dare voce a chi non ha voce, attraverso il quotidiano lavoro svolto dalla nostra redazione. La famiglia di In Terris accoglie professionalità diverse che arricchiscono di contenuti questa opera giornalistica di profonda valenza sociale, culturale e informativa.

Ma per portare avanti la nostra missione e perseguire i nostri obiettivi abbiamo bisogno di voi, cari lettori! Le difficoltà derivate dall’inflazione, dall’aumento delle bollette e – non ultimo – dagli scenari globali sempre più drammatici hanno fatto lievitare i costi e le spese. In questo Santo Natale, In Terris ha dunque bisogno del vostro aiuto concreto per proseguire a compiere la sua missione e continuare a dare lavoro a tanti giornalisti motivati e preparati.

Come la moneta donata dalla povera vedova è la più gradita in Cielo, così qualunque vostra preziosa offerta è indispensabile per mantenere in attività una realtà unica nel panorama giornalistico, che spazia dal religioso al sociale, dalla cronaca alla politica, dall’economia allo sport, sempre con uno sguardo rivolto agli ultimi e alle nuove povertà, in Italia e nelle periferie del mondo.

In Terris è infatti un’iniziativa libera e indipendente che va avanti esclusivamente con le proprie forze. Il vostro dono ci permetterà di continuare nel nostro servizio di informazione, di ricerca della verità e di verifica delle fonti al fine di contrastare quella “cultura dello scarto” che Papa Francesco ha più volte denunciato quale grave piaga della società contemporanea.

Vi ringraziamo di cuore e vi auguriamo un Santo Natale e un nuovo anno di pace e felicità. Auguri!

Per sostenere In Terris clicca qui