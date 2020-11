Muro di Berlino: 31 anni dopo, il ricordo della la notte in cui tutto cambiò

Le sbarre si alzarono e fiumi di persone sfociarono nella libertà. Picconate di gioita, abbracci e idranti, l’euforia prese il sopravvento. Uno stordimento prodotto dall’onda d’urto del treno della Storia che stava passando, si stava scrivendo una nuova pagina. Fu la notte della caduta del Muro di Berlino. Sono trascorsi già 31 anni, era il 9 novembre del 1989.

“Trentuno anni fa cadeva il muro di Berlino, aprendo la strada a un’Europa veramente unita. Mentre combattiamo il Covid-19, questa unità è più vitale che mai“. Così su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

31 years ago, the Berlin wall came down, paving the way for a truly united Europe. As we fight COVID-19, this unity is more vital than ever. It is therefore an honour to give the 11th Europe speech tonight @KASonline.

More information: https://t.co/ldOBSXd83z #Mauerfall pic.twitter.com/wtXiM0V2D6

— David Sassoli (@EP_President) November 9, 2020