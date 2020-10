Covid-19, il ministro Boccia positivo: “Il virus purtroppo è tra noi”

C’è anche il ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia, fra i positivi al Covid-19. L’annuncio arriva dopo che, due giorni fa, anche sua moglie Nunzia De Girolamo aveva fatto sapere di essere risultata positiva al tampone. Il Ministero di competenza ha reso noto che Boccia è asintomatico e in isolamento fiduciario da giorni in casa. A ogni modo, si precisa, il ministro “segue le procedure stabilite dalle linee guida del ministero della Salute” e “l’attività ministeriale non subirà nessuna variazione di programma“.

Il post di Boccia

Poco dopo, lo stesso Boccia ha comunicato la sua positività con un post via Facebook: “È arrivata la notizia che temevo: sono anch’io positivo al SARS-CoV-2. Sono completamente asintomatico e, per fortuna, come da protocollo, sono già in isolamento da giorni. Il virus purtroppo è tra noi e ci colpisce nei luoghi in cui ci sentiamo più al sicuro, come in casa. Siate tutti responsabili, prudenti e rigorosi: usate la mascherina e mantenete le distanze. Io intanto mi rimetto al lavoro”.

L’annuncio di De Girolamo

Tre giorni fa, anche l’ex deputata di Forza Italia aveva reso noto via social di aver contratto il virus. In un video rimbalzato su tutti i media nazionali, De Girolamo aveva spiegato di avere “molti dolori, tosse e mal di testa“, e di aver “iniziato la terapia”. Nel filmato, si era poi rivolta agli italiani per ribadire come il Covid-19 fosse una cosa seria. “Volevo solo farvi sapere che il Covid c’è ed è subdolo: tenete alta l’attenzione, mascherina e distanziamento. È veramente dura”. L’ex ministro delle Politiche agricole aveva spiegato di aver probabilmente contratto il Covid incontrando una persona positiva a Benevento, sua città natale. I primi due casi di contagio all’interno del governo risalgono al marzo scorso, quando il tampone aveva evidenziato la positività dei viceministri Anna Ascani e Pierpaolo Sileri, entrambi asintomatici.

