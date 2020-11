L'evento internazionale per una nuova economia a misura d'uomo sarà on line per più di 2000 persone collegate da 120 Paesi

Al via da oggi giovedì 19 novembre fino al prossimo 21 c.m., The Economy of Francesco. Si tratta di un evento internazionale che ha come protagonisti giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo, che si terrà in diretta streaming sul portale francescoeconomy.org. Confermata, in chiusura della tre giorni, la partecipazione “virtuale” di Papa Francesco con un video messaggio ai giovani partecipanti connessi via web con la Basilica di San Francesco d’Assisi. Per l’occasione, il 21 novembre alle 23.00 (ora italiana), il monumento al Cristo Redentore a Rio de Janeiro sarà illuminato con i colori simbolo di The Economy of Francesco: verde, marrone e giallo.

Un movimento di giovani economisti

“Grazie a San Francesco e a Papa Francesco è nato il più vasto movimento di giovani economisti a livello internazionale. È di queste notizie che oggi la società e la Chiesa hanno bisogno” ha dichiarato il Direttore Scientifico di The Economy of Francesco, Luigino Bruni. L’evento, in versione online, consentirà a tutti i giovani iscritti (2000 da 120 Paesi) di partecipare all’incontro nelle medesime condizioni. Potranno condividere l’esperienza vissuta, il lavoro, le proposte, e le riflessioni maturate in questi mesi.

Un evento digitale innovativo, partecipativo e globale

Ci saranno 4 ore al giorno di dirette streaming e una maratona di 24 ore, il 20 novembre. Si potrà partecipare grazie ai collegamenti e ai contributi di giovani connessi in 20 Paesi diversi. Assisi ospiterà la “regia” dell’evento e i collegamenti in diretta dai luoghi storici francescani tra cui la Basilica di San Francesco d’Assisi, Chiesa di San Damiano, Santuario di Rivotorto, Basilica Santa Chiara, Santuario della Spogliazione, Palazzo Monte Frumentario.

L’annuncio del Papa nel 2019

L’iniziativa si è sviluppata a seguito dell’invito che il Santo Padre ha inviato il primo maggio 2019, in occasione della festa di San Giuseppe Lavoratore, a economisti, studenti, imprenditori ed imprenditrici under 35. Papa Francesco, infatti, intende avviare, con i giovani e un gruppo qualificato di esperti, un processo di cambiamento globale affinché l’economia di oggi e di domani sia più giusta, fraterna inclusiva e sostenibile, senza lasciare nessuno indietro. Il successivo incontro, in presenza, si terrà sempre nella città di San Francesco. É previsto nell’autunno 2021, quando le condizioni sanitarie permetteranno di assicurare la partecipazione di tutti.

I numeri

Per Economy of Francesco sono arrivate oltre 3300 candidature, con oltre 2000 partecipanti da 120 Paesi. Arrivano principalmente da Italia, Brasile, USA, Argentina, Spagna, Portogallo, Francia, Messico, Germania e Regno Unito.

