Coronavirus, Mariastella Gelmini positiva: “Supereremo anche questa”

“Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente. Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“Sto bene, al momento non ho alcun sintomo – aggiunge -. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa…”.

Jole Santelli

Ieri aveva postato un’immagine in memoria di Jole Santelli, deceduta ieri nella sua casa di Cosenza – sua città d’origine – a 51 anni: era nata il 28 dicembre 1968. Lottava da tempo contro una grave malattia, un tumore ai polmoni. È stata la prima donna presidente della Regione Calabria. “Attimi che porterò con me per sempre. Ciao Jole, mancherai tanto”, il messaggio della Gelmini.

Rossi e Pellegrini positivi

Ieri hanno annunciato di essere positivi al coronavirus sia il campione di motociclismo Valentino Rossi, sia la campionessa mondiale di nuoto, Federica Pellegrini.

