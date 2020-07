Coronavirus, ecco gli ultimi aggiornamenti dal mondo

Salgono i contagi di coronavirus in Usa, ma il virus non ferma Trump: comizio in New Hampshire. La Spagna ha messo in lockdown 70mila persone in Galizia

Sono oltre 530 mila i decessi per coronavirus nel mondo. Gli Stati Uniti sono ancora la nazione più colpita al mondo, con oltre 2 milioni e 800mila casi. Al secondo posto stabile il Brasile, con 1 milione e 603mila. Ma cresce a velocità vertiginosa l’India che supera la Russia diventando terza per numero di casi totali: 697.413 positivi e 19.693 morti in India (cifre ritenute sottostimate); 680.203 positivi e 10.145 morti in Russia. L’Italia, per numero di contagi, è decima, con 241.611. Prima di lei, Perù (302mila), Cile (295mila), Gran Bretagna (286mila), Messico (256mila) e Spagna (250mila), che ieri ha messo in lockdown 70mila persone in Galizia per un focolaio scoppiato in alcuni bar.

Usa, il virus non ferma Trump: comizio in New Hampshire

Salgono i casi di coronavirus in Usa che hanno registrato 39.379 nuovi casi in 24 ore. Lo riporta la Johns Hopkins University. Il numero totale di casi confermati è ora pari a 2.888.635. Registrati 234 nuovi morti, per un totale di 129.947 decessi. Di questi, 32.206 solo nello Stato di New York. Donald Trump sfida le autorità sanitarie e organizza un comizio in New Hampshire in vista delle presidenziali di ottobre. L’appuntamento è per il prossimo sabato e sarà all’aperto, all’aeroporto di Portsmouth. “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai patrioti che parteciperanno al rally e celebreranno l’America”, ha detto Hogan Gidley, il portavoce della campagna elettorale di Trump.

Italia Covid, scendono contagi e solo 7 morti

Sono 192 i nuovi contagiati di coronavirus di ieri, in lieve diminuzione rispetto a sabato quando erano stati 235. Lo riportano i dati del Ministero della Salute nel bollettino quotidiano. Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 51,04% del totale in Italia. Ecco le zone dove 1 su 4 ha gli anticorpi al Covid-19. Il numero totale dei casi sale a 241.611. I morti totali per coronavirus sono invece 34.861. Nelle ultime 24 ore le vittime state sono 7, in netta diminuzione rispetto alle 21 di sabato. L’Italia è il quanto Paese con più vittime, dopo Usa (129.947 ) Brasile (64.867) e Gran Bretagna (44.305).