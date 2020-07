Bilaterale tra il premier italiano e la cancelliera tedesca in vista del Consiglio Europeo del 16 e 17 luglio decisivo per il Recovery Fund e tutte le misure anti-coronavirus

Un incontro durato un’ora quello tra la cancelliera tedesca Merkel e il premier Conte. Un bilaterale che precede di pochi giorni il Consiglio Europeo straordinario in programma il prossimo giovedì e venerdì decisivo per il Recovery Fund e tutte le misure da mettere in campo per contrastare la crisi economica seguita alla pandemia.

Le parole della Cancelliera Merkel

Angela Merkel riconosce che l’Italia sia stata particolarmente colpita dal coronavirus, ha apprezzato il comportamento degli italiani e ha ammesso che gli stessi tedeschi hanno guardato al nostro Paese come esempio. La cancelliera tedesca ha ribadito l’amicizia e la vicinanza con l’Italia e la necessità per tutti di concentrarsi sull’economia e di farlo nella consapevolezza che gli Stati sono anelli di una stessa catena.

Merkel: non abbassare la guardia contro il coronavirus

La Merkel ha poi sottolineato l’importanza di continuare ad essere prudenti, di rispettare tutte le regole comportamentali che permettono di tenere sotto controllo il coronavirus: bisogna assolutamente evitare una seconda ondata. Non è invece sicura che si troverà l’accordo sul Recovery Fund nel prossimo Consiglio Europeo, anche se – ha chiarito – Germania e Italia sono d’accordo nella struttura di fondo.

Conte: serve risposta forte e coordinata

Il premier non nega che il negoziato europeo sia particolarmente difficile, ma l’obiettivo è una risposta europea solida, forte e coordinata. Senza un accordo, ricorda Conte, ci aspetta un situazione difficile: l’Ue – chiede Conte – offra soluzioni, non illusioni e paura.

Il “grazie” di Conte alla Germania

Poi il Presidente del Consiglio italiano ringrazia la Germania, vicina all’Italia nel momento di massima difficoltà, quando alcuni malati italiani sono stati accolti e curati dai tedeschi. Conte fa gli auguri alla cancelliera per il semestre di presidenza Ue. La tappa tedesca è stata l’ultima del tour europeo di Conte in vista dell’appuntamento di Bruxelles.