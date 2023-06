Weekend bagnato, ma da lunedì torna il caldo

Ancora tempo instabile sul nostro Paese in questo finale di giugno. Pioggia al Centro-Nord con temperature in calo Possibile ondata di caldo ci sarà entro la fine della prima decade di luglio

Ancora tempo instabile sul nostro Paese in questo finale di giugno. Pioggia al Centro-Nord. Temperature in calo con valori nella media. Possibile ondata di caldo ci sarà entro la fine della prima decade di luglio.

Le previsioni meteo del week-end

Una saccatura depressionaria si avvicina dall’Europa occidentale al Mediterraneo centrale portando in questo finale di giugno un peggioramento meteo a partire dalle regioni del Centro-Nord. Le condizioni di instabilità caratterizzano quindi il primo weekend di luglio e in particolare la giornata di domani. Ci saranno infatti ancora acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Nord-Est e regioni del Centro-Sud Italia. Temperature in calo con valori in media o anche poco sotto nei primi giorni del nuovo mese. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano però per la prossima settimana un generale miglioramento. La situazione sinottica vedrà correnti umide interessare anche il Mediterraneo centrale con un’instabilità che sarà protagonista soprattutto al Nord. Mentre una possibile ondata di caldo ci sarà entro la fine della prima decade di luglio anche se tutta da confermare considerata la distanza temporale.

Previsioni meteo per il 30 giugno

Al Nord. Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi specie al Nord-Ovest. Al pomeriggio continua la fase di maltempo, con temporali anche intensi sui settori occidentali. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali soprattutto al Nord-Est, inizia a migliorare al Nord-Ovest.

Al Centro. Al mattino locali piogge sulla Toscana, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, temporali attesi tra Toscana e Umbria. In serata insiste il Maltempo con acquazzoni e temporali, più asciutto in Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole. Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, eccetto isolati piovaschi sulle zone settentrionali della Sardegna. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo acquazzoni e temporali in arrivo sulla Campania. Temperature minime stabili o in calo al Nord-Ovest, al Sud e sulla Sicilia, in lieve rialzo altrove. Massime in diminuzione al Centro-Nord, in lieve aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per il 1 luglio

Al Nord. Tempo instabile al mattino sulle regioni settentrionali con fenomeni soprattutto su Liguria e regioni di Nord-Est, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità che interessa un po’ tutti i settori con acquazzoni e temporali sparsi, più probabili sulle zone orientali. Generale attenuazione dei fenomeni tra la sera e la notte.

Al Centro. Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni del Centro con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi specie sulle zone interne, anche a carattere di temporale. Generale miglioramento dalla serata salvo residui fenomeni sulle coste adriatiche.

Al Sud e sulle Isole. Locali piogge o temporali al mattino sulla Campania e sull’alta Calabria, asciutto sul resto del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con locali precipitazioni su Molise, Campania, Puglia e Basilicata, più stabile altrove. In serata residue piogge su Puglia e sulle Isole Maggiori. Temperature minime in calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud, massime in calo al Centro e in lieve rialzo altrove.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord. Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Poche variazioni nel pomeriggio con tempo per lo più asciutto, da segnalare solo locali fenomeni su Alpi e Appennino settentrionale. In serata residue precipitazioni sui settori alpini.

Al Centro. Tempo asciutto sulle regioni centrali sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo locali temporali pomeridiani sull’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole. Tempo stabile al mattino al Sud con nuvolosità e schiarite, locali piogge solo sul Molise. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne Peninsulari con piogge e temporali sparsi, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime in generale calo specie al Centro-Sud, massime in rialzo al Centro-Nord e in diminuzione al Sud.

Fonte: Agi