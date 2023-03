Nuvolosità irregolare si alterna a spazi di sereno in tutta Italia

Nuvolosità irregolare si alterna a spazi di sereno sull’Italia a causa di un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali. Addensamenti che risultano localmente più compatti sui settori del medio-basso versante tirrenico dove non mancano locali piogge.

Ancora nuvolo e tempo instabile

Tra giovedì e venerdì il transito di una saccatura più organizzata sul Mediterraneo centrale porterà un peggioramento meteo più organizzato, ma con maggior coinvolgimento delle regioni del Centro-Sud.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano tra il weekend e la metà del mese un’alternanza tra fasi instabili e rimonta dell’anticiclone. Clima che nel complesso sarà relativamente mite nei prossimi giorni con temperature in rialzo ovunque, possibile fase più fredda a metà mese.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Al mattino deboli piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi occidentali oltre 1200-1400 metri, variabile altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni su Liguria e lungo l’arco alpino con neve oltre i 1400-1900 metri, invariato altrove. In serata ancora fenomeni su Liguria e settori alpini con neve a quote medie, asciutto sugli altri settori ma con molte nubi.

Al Centro Al mattino piogge tra Lazio e zone interne dell’Abruzzo con neve oltre i 1600-1700 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio deboli piogge tra Toscana e Umbria e Lazio, asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni. In serata tempo per lo più asciutto ma con molte nubi sul versante tirrenico.

Al Sud e sulle Isole Piogge al mattino su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, variabilità asciutta sulle altre regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con residue piogge sugli stessi settori. In serata tempo asciutto ovunque ma con molte nubi, maggiori schiarite sui settori adriatici. Temperature minime stazionarie o in lieve calo al Nord e in rialzo sul resto d’Italia; massime in generale aumento da Nord a Sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali, Liguria e Friuli. Al pomeriggio ancora tempo stabile con velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi.

Al Centro Al mattino cieli coperti con precipitazioni a carattere debole o moderato. Al pomeriggio molte nuvole ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli coperti; precipitazioni sparse attese nella notte.

Al Sud e sulle Isole Al mattino deboli piogge su Campania e Molise, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo più stabile ma in compagnia di nuvolosità a tratti compatta. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge sparse, molte nuvole ma con tempo asciutto altrove. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola.

Fonte: Agi