Meteo: nel fine settimana è previsto un rialzo delle temperature

Le condizioni metereologiche avverse proseguiranno fino al weekend. Tra sabato e domenica si verificherà un radicale cambiamento del meteo con l’inizio di una fase soleggiata.

Il maltempo

Una fase di piuttosto burrascosa sta attanagliando l’Italia ormai da diverse settimane e la causa va ricercata in una profonda anomalia nel campo barico presente tra le Isole Britanniche e l’Islanda, una vera e propria “ferita” nel cuore dell’Oceano Atlantico che continua a pilotare flussi instabili fin sul nostro Paese. Ebbene, queste condizioni di instabilità si protrarranno fino all’inizio del prossimo fine settimana.

Le previsioni per sabato

Nella giornata di sabato, in avvio di weekend, saranno ancora possibili dei piovaschi, in particolare al Nordest e su buona parte del Centro, fino ad arrivare a Campania e Puglia, in particolare nel Gargano.

I giorni successivi

Successivamente, tuttavia, il quadro sinottico generale è destinato a cambiare radicalmente, lasciando spazio ad un periodo più stabile grazie ad un aumento della pressione su buona parte del bacino del Mediterraneo. Questo si tradurrà non solo in una fase più soleggiata, ma anche in un aumento termico, con temperature oltre le medie del periodo, specie al Centro-Sud, già da domenica. Discorso leggermente diverso per il Nord, dove la stabilità e l’assenza di vento favoriranno il ritorno delle nebbie in pianura con valori termici che, di conseguenza, resterebbero piuttosto bassi anche durante il giorno, specie in caso di persistenza dello strato nebbioso.

Fonte: Ansa