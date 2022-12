Meteo: fase più stabile e temperature in aumento

In questa settimana si profila uno stop al maltempo e alle piogge che hanno caratterizzato il meteo di queste ultime settimane e giungerà un periodo di stabilità atmosferica.

L’inizio della settimana

Nella giornata di oggi un vasto campo anticiclonico sta guadagnando terreno, espandendosi su buona parte del bacino del Mediterraneo dando il via ad una fase più stabile e con temperature in aumento. La massa d’aria in arrivo è infatti di matrice africana e darà vita a valori decisamente oltre le medie climatiche attese nel mese di dicembre. Durante la settimana, dunque, si andrà verosimilmente incontro ad un clima più mite, in linea con i cambiamenti climatici ormai in atto da diverso tempo. Sulla Liguria avremo il fenomeno della Maccaja (aria più mite che scorre su un mare freddo creando una copertura nuvolosa diffusa), con qualche piovasco durante il giorno.

I giorni successivi

La giornata di martedì, come capita spesso durante la stagione invernale, sarà lambita dall’alta pressione che, specie sulle pianure del Nord si traduce in nebbie/cieli coperti, le quali potrebbero perdurare per tutto il giorno, mantenendo per altro un contesto climatico ben più rigido rispetto al resto del Paese. Si segnala inoltre la possibilità di qualche pioggia in arrivo mercoledì limitatamente alle regioni del Nord dove potrà transitare la coda di una perturbazione atlantica, tant’è che successivamente l’alta pressione tornerà a dominare incontrastata su buona parte dell’Italia. Infine, se tutto verrà confermato, ci aspetta un Natale insolito (anche se ultimamente ci si è un po’ abituati), con il sole e con temperature massime davvero molto gradevoli su gran parte del Paese anche se con la solita eccezione del Nord e di alcuni tratti costieri dell’area tirrenica dove si formeranno le nebbie e le nubi basse.

Fonte: Ansa