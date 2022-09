Maltempo, caos traghetti a Napoli. Allerta rossa in Basilicata

Ondata di maltempo in Campania, prefetture in allerta a Napoli e Caserta. Inondazioni in Toscana: soccorse due vetture intrappolate

Domenica di maltempo su tutta la Penisola, con disagi particolarmente gravi in Campania, nella zona del Golfo di Napoli. Fin dalle prime ore del mattino, le raffiche di vento hanno provocato ritardi e mancati arrivi agli attracchi dei collegamenti con la terraferma, causando problemi nel tratto di mare che separa le isole dalla città. Centinaia i passeggeri fermi ai botteghini delle biglietterie a Marina Grande, Ischia e Capri. Solo un aliscafo è riuscito a lasciare il porto dell’isola dei Faraglioni per raggiungere Sorrento, mentre un unico Caremar ha attraccato alle banchine di Napoli. Una situazione di caos, legata anche al rientro dei turisti che hanno trascorso il fine settimana sulle isole, oltre che per i viaggi necessari all’assolvimento del voto.

Maltempo in Campania

Una situazione che, per la Campania, non migliorerà nemmeno nella giornata di domani. La Protezione Civile ha infatti diramato l’allerta arancione, mentre il Comune di Napoli ha disposto la chiusura delle scuole. Il territorio dell’hinterland napoletano ha risentito già in modo sensibile sul territorio e lo stesso è avvenuto anche nella provincia di Caserta. Decine gli interventi delle squadre di soccorso, così come dei tecnici e dei volontari. La Prefettura di Caserta ha attivato il Coordinamento Soccorsi, coadiuvato dal Genio civile e dalla Sala operativa regionale. Allarme nel comprensorio Nolano, dove una frana ha interessato la zona di Roccarainola. Allagamenti dovuti al maltempo anche in altre zone, in particolare a Tufino. A Ischia, un negoziante ha attraversato il corso principale in canoa come forma di protesta per l’allagamento di diversi tratti stradali.

Allerta rossa in Toscana e Basilicata

Non va meglio nel resto d’Italia. In Toscana, a Montaperti (provincia di Siena), alcune persone sono state soccorse dai Vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate nelle loro auto da un’ondata di fango. L’ondata di maltempo ha provocato allagamenti lungo strade secondarie, intrappolando due vetture in direzione Podere Boscarelli. Una donna è riuscita a fuggire dall’auto prima di restare bloccata, avvertendo i soccorsi. L’allerta massima è stata disposta dalla Protezione Civile anche per la Regione Basilicata, investita dal maltempo con precipitazioni di grande intensità attese anche per la giornata di domani.

