Temporali e grandinate, con chicchi grossi come palline da tennis, hanno flagellato il Torinese, in particolare nella cintura. Dalla serata di ieri si sono registrati allagamenti in molte strade, come ad Alpignano, e danni causati dai grossi chicchi di ghiaccio.

Pioggia e grandine

Per il violento temporale richieste di intervento a Rivoli, Rosta, Grugliasco e Pianezza. Danni ingenti anche a Druento e a Venaria Reale, con la caduta di rami a causa del forte vento, che ha colpito anche Torino città, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per lo sradicamento di alberi, nella zona di corso Francia e piazza Bernini.

Torino – Maltempo, grandine come palline da tennis e alberi sradicati nella cintura: danni a Venaria e Rivoli. La situazione… pic.twitter.com/SIRC2wP6PN — Torino News 24 (@TorinoNews24) July 1, 2022

Sono tante le foto postate dai cittadini sui social, dove oltre agli scatti relativi ai danni vengono mostrati grossi pezzi di ghiaccio “come palline da tennis”, scrivono, frutto della grandinata.

Siccità,temporali mai visti con caduta di alberi,grandine di dimensioni incredibili….non è emergenza climatica? pic.twitter.com/30KsRNNtw1 — bebe (@b_elide) July 1, 2022

