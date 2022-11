Clima, Ue: “Misure per assorbire 310 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2030”

Le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo per aumentare l’assorbimento naturale della CO2 da parte di suoli e foreste. Questo aiuterà l’ambente e rallenterà i cambiamenti climatici. Intanto, uno studio della CP27 evidenzia che le emissioni di CO2 prodotte dal consumo di combustibili fossili supereranno – nel 2022 – il loro livello record.

Con la nuova intesa, avvenuta della notte, Stati membri e Ue dovranno adottare misure per assorbire 310 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2030, circa il 15% in più rispetto a oggi. Uno sforzo maggiore è previsto a partire dal 2026, quando ogni Paese avrà target nazionali vincolanti.

“E tre!” ha twittato il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans ricordando che l’accordo è il terzo nel pacchetto legislativo per realizzare il taglio delle emissioni del 55% previsto dal Green Deal al 2030.

And that is 3! We have a new target for carbon removals through nature:

🟢 More accurate monitoring

🟢 Carbon sinks back on a path to growth

Once finalized, tonight’s agreement helps open the door to a higher 🇪🇺 climate target. #COP27 #FitFor55 pic.twitter.com/6I7SfocN9c

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) November 10, 2022