Addio Ottobrata, torna l’Autunno: l’Italia nella morsa del maltempo

E’ finita l’Ottobrata. Benvenuto Autunno. Dopo una lunga ed insolita attesa, ecco che la stagione autunnale fa da oggi il suo ingresso trionfale sull’Italia con piogge, temporali e, da Venerdì, vento e neve. Stiamo dunque per arrivare all’epilogo di questa lunga ed eccezionale ondata di calda stabilità atmosferica.

Il mese di Novembre si è aperto con i primi segnali di cambiamento più evidenti sulle regioni del Nord dove già nel corso di queste ultime 48 ore è stata registrata – scrive IlMeteo.it – una maggior presenza di nubi accompagnate da qualche pioggia sparsa. Sono gli effetti di un primo cedimento dell’alta pressione africana che ha lasciato aperto un corridoio a venti relativamente più freschi, ma soprattutto molto più umidi di origine nord atlantica.

L’alta pressione è destinata a perdere ulteriore energia nei prossimi giorni sotto la spinta di un freddo vortice ciclonico in arrivo dal Nord Europa e pronto ad attraversare tutto il nostro Paese. I primi effetti li registreremo già nel corso delle prossime ore.

Le previsioni meteo

Dopo una mattinata con i soliti modesti disturbi a spasso per il Nord, nel corso del pomeriggio l’asticella dei nostri barometri si orienterà sempre di più verso il brutto tempo. Nubi via via più dense inizieranno ad avvolgere gran parte del Nordovest dove ci attendiamo piogge anche a sfondo temporalesco. Entro sera le precipitazioni potranno risultare pure di forte intensità con cumulate di pioggia assai importanti specie su Liguria, est Piemonte e Lombardia. Arriverà anche la neve sui rispettivi rilievi alpini oltre i 1800mt di quota.

Entro sera, piogge anche sotto forma di rovescio avanzeranno verso levante andando così ad avvolgere anche il Triveneto e pure la Toscana e in forma meno evidente alcuni angoli dell’area tirrenica centrale.

L’area di maltempo muoverà ulteriormente il suo baricentro verso est durante la notte preludio ad un Venerdì 4 assai turbolento per gran parte del Paese; infatti rovesci e temporali dal Centro-Nord si sposteranno verso il Sud intrappolando l’Italia in una morsa di maltempo dove oltre alle precipitazioni, nevose anche sotto i 1500m sulle Alpi, ci saranno pure forte vento e le mareggiate.