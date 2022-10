Meteo: temperature estive anche al Nord grazie all'”Ottobrata”

In Ottobre è tornata l’estate! Lo dimostrano le temperature dell’Italia, da Nord a Sud. In Sicilia e Sardegna 31 gradi, mari caldi al Sud con acqua a 24-26 gradi, sole prevalente e giornate ancora relativamente lunghe in tutta Italia e 27 gradi anche nei fondivalle delle Dolomiti, al Nord.

Nei prossimi giorni avremo dunque ancora temperature simil-estive, superiori di circa 5 gradi rispetto alla media: è la cosiddetta “Ottabrata”, il caldo anomalo di Ottobre. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un quadro decisamente caldo per il periodo, ma sempre più frequente negli ultimi anni.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Nonostante le temperature miti, al Nord saranno possibili frequenti nubi basse o nebbie al mattino. Al Sud invece le temperature aumenteranno ancora, soprattutto sulla fascia adriatica, e il bel tempo è previsto almeno fino a sabato; nel weekend una perturbazione che si sta nascondendo tra le dune dell’Erg, in Algeria, risalirà verso Nord e potrebbe portare un peggioramento su Sardegna, Sicilia e a tratti sul Nord-Ovest.

La prossima settimana il tempo potrebbe cambiare di nuovo con piogge sparse e un calo termico; questa linea previsionale è una proiezione che richiede conferme nei prossimi giorni, non è escluso che il bel tempo possa continuare ancora.

Vediamo le temperature nel dettaglio:

– Mercoledì 5. Al nord: più nubi sulle zone di pianura, soleggiato altrove. Al centro: bel tempo e caldo. Al Sud: tutto sole e clima caldo per il periodo.

– Giovedì 6. Al nord: bel tempo e caldo, possibili nebbie nella notte in pianura. Al centro: bel tempo e caldo salvo velature in Sardegna. Al sud: bel tempo e caldo salvo locali addensamenti in Sicilia.

– Venerdì 7. Al nord: bel tempo salvo nubi basse o nebbie al mattino. Al centro: tutto sole. Al sud: cielo velato con maggiori addensamenti in Basilicata.

Tendenza: parziale peggioramento tra Sardegna, Sicilia e Nord-Ovest nel weekend, prossima settimana con possibile maltempo al Centro-Sud.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.