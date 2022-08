Inno a Dio

Evidenzia Berengo all’Adnkronos: “Abbiamo iniziato con il semplice calco della mano dell’artista. Ma ora ci troviamo all’ombra di una scultura monumentale e storicamente significativa. Nella cornice spirituale di una Chiesa scopriamo di aver raggiunto qualcosa di ancora più profondo. La scultura si erge in questo edificio sacro come un inno a Dio. Un inno all’umanità. E’ una scena potente che invoca la misericordia per le nostre anime mortali. Qui, insieme ad Ai Weiwei, abbiamo usato la terra. La sabbia di cui è fatto il vetro. Per costruire un’immagine della morte. L’unica cosa al mondo che possiamo davvero chiamare nostra”. Inoltre, in contrappunto all’equilibrata architettura palladiana, la gigantesca opera e la mostra esaltano il secolare impegno dei monaci benedettini. Impegnati a promuovere un proficuo dialogo tra la Chiesa e l’arte contemporanea.

Benedicti Claustra

“È dal 2011 che abbiamo aperto questa Basilica.Che è uno spazio consacrato ai progetti di arte contemporanea. Proprio con l’obiettivo di recuperare un dialogo che si era perso. Questa di Ai Weiwei è un’opera che ci parla in diversi modi. Sicuramente per l’artista può avere anche un significato politico. Dal nostro punto di vista è un’opera che valorizza la vita attraverso la morte. Parlandoci della morte ci ricorda che il tempo che abbiamo è questo. E’ limitato. Non va perso. Non va sprecato. Va sfruttato al meglio”, racconta Carmelo A. Grasso, direttore della onlus “Benedicti Claustra“. Con un peso di 2700 kg, il monumentale “lampadario” ha debuttato a Roma nel marzo 2022. E adesso torna alle sue origini veneziane. Unendosi a otto opere in vetro inedite. Tra cui Brainless Figure in Glass, 2022. Un autoritratto concepito attraverso moderne tecnologie e la scultura manuale. Glass Root, 2022. E oggetti di uso quotidiano come Glass Takeout Box, 2022, simbolo della globalizzazione (presentato per la prima volta in marmo nel 2015). E Glass Toilet Paper, 2022, che riflette la fragilità della nostra società.