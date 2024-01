A Rimini spiaggia con servizi ad hoc. Carrozzine per immergersi in mare e piazzole con ombrelloni

Turismo Accessibile si intende l’insieme di tempo libero in modo appagante. Senza ostacoli né difficoltà. Una spiaggia inclusiva e accessibile a tutti, senza barriere, dotata di servizi che consentano a chiunque di godere del mare. Con questa finalità la Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo “Rimini spiaggia libera tutti – lotto 2″ che doterà il litorale di spazi e strumenti per persone con disabilità per un turismo accessibile. Il progetto si sviluppa su due direttrici. Da una parte prevede la formazione del personale ricettivo e tirocini per i giovani nei servizi turistici. Dall’altra, il Comune intende lavorare sull’abbattimento delle barriere e di tutte le difficoltà di accesso ai servizi “al fine di trasformare la destinazione turistica da destinazione che offre servizi per l’inclusione a destinazione inclusiva”, come spiegano dal Municipio. Persi intende l’insieme di servizi e strutture che consentono a “villeggianti con bisogni speciali ” di fruire della vacanza e delin modo appagante. Senza ostacoli né difficoltà.

Turismo senza barriere Nello specifico, in una porzione della spiaggia libera di piazzale Boscovich è prevista l’installazione di nuove attrezzature tra pedane, gazebo, cabine, servizi igienici e docce-spogliatoio con relativa segnaletica e simboli Arasaac per le persone con disabilità sensoriali e disturbi dello spettro autistico. Inoltre saranno messe a disposizione degli utenti con disabilità motorie delle carrozzine che gli permetteranno di immergersi in mare. Oltre a piazzole con ombrellone raggiungibili con delle rampe. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 150 mila euro dalla Regione, a cui il Comune – per il lotto 2 – ha aggiunto ulteriori 430 mila euro, che andrà a gara pubblica nel mese di gennaio 2024.

Occasione speciale

Intanto l’ assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari e l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo , Moda e Sport Alessandro Onorato hanno offerto un’occasione speciale. E cioè una giornata al parco di Villa Borghese “Christmas World” a circa 600 ospiti provenienti da case famiglia per minori e madri con bambini. Minori seguiti dai servizi sociali municipali e case famiglia e associazioni per persone con disabilità . Una giornata diversa per festeggiare il Natale in compagnia con tutte le attrattive e i divertimenti presenti al “Christmas World”, nel cuore di Villa Borghese. “L’evento – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – ha voluto aiutare tanti ospiti della case famiglia a riscoprire il valore dello stare insieme. Per tanti bambini è stata davvero un’occasione importante per festeggiare il Natale, per divertirsi e crescere insieme. Una giornata bellissima grazie anche al percorso così ricco del Parco che ha fatto sognare ed emozionare i piccoli ospiti. Il loro sorriso è stato un bellissimo regalo per tutti”. Aggiunge l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo , Moda e Sport Alessandro Onorato: “Siamo felici di aver condiviso un po’ di spensieratezza, felicità e divertimento con circa 600 persone che vivono un periodo della vita difficile. Ci auguriamo di esserci riusciti e di aver regalato a tutti loro, a partire dai più piccoli, un bel ricordo di queste feste di fine anno“.

Progetti

Sono tre i progetti finanziati dall’Unione europea con oltre 1,5 milioni per lo sviluppo e la crescita del turismo in Emilia-Romagna, a partire dalla digitalizzazione per rafforzare la sostenibilità e l’innovazione delle destinazioni turistiche. Promuovendo laboratori, scambi e visite studio per ampliare le competenze e le conoscenze degli operatori, progetto che vede la Regione capofila e coordinatrice di dieci partner di sei Paesi europei (Slovenia, Bulgaria, Grecia, Spagna, Macedonia e Bosnia). E poi gli itinerari per un turismo ‘lento’ nelle zone rurali, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le comunità locali. Creando percorsi ad hoc tra cultura e gastronomia. Infine interventi per migliorare l’accessibilità e l’inclusività dei luoghi della cultura, anche per le persone con disabilità , avvalendosi dello studio e della creatività di giovani, università, associazioni culturali, operatori turistici e comunità locali. I progetti sono finanziati attraverso i programmi Interreg Euromed e Italia-Croazia.

Crescita