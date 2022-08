Unaestrema. Il Ciad si avvia verso la pacificazione. O almeno questo è quello che si augurano le autorità ciadiane. Che, insieme a 42 fazioni ribelli su 47 del Paese, unin Qatar. Per aprire un dialogo nazionale a partire dal 20 agosto nella capitale N’Djamena. Nell’accordo quadro, tuttavia,. Il Ciad è un paese povero del Sahel senza sbocco sul mare. Ed è governato da unadalla morte, nell’aprile del 2021, del presidente. Idriss Deby Into aveva guidato la nazione per 30 anni. Il Ciad è undegli occidentali. Nella lotta contro il terrorismo jihadista. Il timone del Paese, ora, è nelle mani di. Il figlio del defunto Idriss. Salito al potere con un colpo di stato “costituzionale”. Deby figlio ha subito promesso. Entro 18 mesi. Dopo “un dialogo nazionale inclusivo”. Con l’opposizione politica. I numerosi gruppi ribelli. I sindacati. E la. Una speranza per l’intera fascia del. Uno degli angoli più turbolenti del pianeta.

Il Ciad è il terzo Paese meno sviluppato al mondo. E ha il più alto tasso di mortalità materna. E un bambino su cinque muore prima dei cinque anni di età. La pandemia da coronavirus ha esacerbato ulteriormente il tasso di povertà. Spingendolo oltre il 50% della popolazione . Tutto ciò nonostante il paese sia un produttore di petrolio. Anche se l’estrazione, nel 2021, è stata limitata a 47 milioni di barili. Secondo l’ Osservatorio delle finanze pubbliche in Ciad. Ora il paese africano è alla prova dei fatti. Ma la mancata firma dei principali gruppi armati annacqua un po’ l’accordo . E occorre capire se questi riprenderanno le armi o meno. Uno di questi gruppi è il Fronte per l’alternanza e la concordia in Ciad (Fact). Ed è additato come uno dei responsabili della morte del presidente Deby. Appena rieletto per un sesto mandato, si trovava sul fronte nord del paese . Proprio per guidare l’offensiva contro i ribelli. Il leader di questo gruppo, Mahamat Mahdi Ali, infatti, non ha partecipato ai negoziati in Quatar. Preferendo rimanere nel deserto libico . Ma, dopo la firma, ha diffuso un comunicato. Per chiarire che il rifiuto di firmare l’accordo è “concomitante alla mancata presa in considerazione delle nostre richieste”. Come la liberazione dei prigionieri .

Opposizione armata

Confermata, invece, la disponibilità del Fact “per un dialogo ovunque e sempre“. Affermazioni contradditorie. Visto l’esito dell’accordo. E anche perché il Fact non esclude la ripresa dei combattimenti contro il regime di N’Djamena. L’accordo del Qatar, dunque, è un bagliore di speranza. Ma non risolve la questione dell’opposizione armata. Proprio perché alcuni dei principali gruppi armati non lo hanno firmato. L’accordo, però, apre una fase che potrebbe portare alla pace. Il dialogo previsto a N’Djamena potrebbe definire meglio gli obiettivi e il quadro generale. Delineando il Ciad del futuro. L’intesa dovrebbe spianare la strada al ritorno di un governo civile. E per l’Onu è un “momento chiave per il popolo del Ciad“. Secondo la definizione del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Concorda il presidente della Commissione dell’Unione Africana. Il ciadiano Moussa Fali Mahamat ribadisce che il dialogo e le discussioni hanno trasceso “divisioni ormai anacronistiche”.

Garanzie di sicurezza

Ai leader dei ribelli, che si recano a N’Djamena le autorità offrono un cessate il fuoco. E garanzie di sicurezza. In quella sede dovranno decidere l’organizzazione delle elezioni presidenziali previste per ottobre. Anche se il capo della giunta militare che guida il Paese, Mahamat Deby Into, pensa a un rinvio di 18 mesi. La Francia, l’Unione africana e l’Unione europea, invece, spingono affinché la scadenza prevista non venga toccata. Un clima “ostile” aleggia un po’ su tutto il Sahel. Il Caid è fondamentale. L’Occidente non può perdere questo alleato che si è dimostrato solido nel tempo. E non può permettersi che il Paese deragli. Piombando in una spirale di violenza che aggraverebbe ulteriormente la crisi economica. Tra il 2014 e il 2016, il calo del prezzo del petrolio ha causato una crisi del debito. E la quota detenuta dal gruppo svizzero Glencore è stata ristrutturata nel 2018. N’Djamena, ora sta negoziando la ristrutturazione del proprio debito, riferisce l’Agi. Ciò nell’ambito dell’iniziativa di sospensione del servizio del debito del G20.