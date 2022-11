garantire l’acceso alle cure. Da oggi fino al 24 dicembre n Cotti in Fragranza alla mandorla e al pistacchio. Realizzati dai ragazzi del carcere minorile di Malaspina a Palermo. E poi articoli di cartoleria. Tra cui penne riciclate, matite ecosostenibili e taccuini realizzati con scarti alimentari riciclati. Monili decorati con inchiostri a base d’acqua e privi di solventi chimici. Ma anche collane in bronzo e ceramica con simboli che evocano la pace. ei negozi natalizi di Emergency si possono acquistare dolci artigianali. Come quelli dialla mandorla e al pistacchio. Realizzati dai ragazzi del carcere minorile di Malaspina a Palermo. E poi. Tra cui penne riciclate,taccuini realizzati con scarti alimentari riciclati. Monili decorati con inchiostri a base d’acqua e privi di solventi chimici. Ma anche collane in bronzo e ceramica con simboli che evocano la pace. Anche quest’anno uno spazio è riservato ai prodotti di artigianato proveniente dall’ Afghanistan. D ove la popolazione continua ad avere bisogno dell’aiuto internazionale. Riscoprire il senso solidale del Santo Natale. Con un obiettivo:. Da oggi fino al 24 dicembre n

La cura come missione

“L’Afghanistan si trova vicino al collasso. Colpito da una crisi economia devastante. Dall’aumento della povertà, del bisogno di servizi essenziali e della criminalità- raccontano gli operatori e i volontari di Emergency-. Più di 23 milioni di afghani sono a rischio di grave insicurezza alimentare. A causa di oltre 40 anni di guerra. Dei devastanti effetti del cambiamento climatico e disastri naturali. Dell’isolamento e delle sanzioni internazionali. Del congelamento delle riserve afghane all’estero. Della conseguente crisi bancaria e finanziaria. Dell’inflazione con l’aumento di circa il 50% dei prezzi di cereali e carburante”. Oggi, secondo UNAMA (Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan) almeno il 59% della popolazione necessita di assistenza umanitaria. 6 milioni di persone in più rispetto all’inizio del 2021.

Natale solidale

Nella campagna solidale u na novità di quest’anno sono gli accessori in pelle di Cartiera. Laboratorio di moda etica che realizza borse e marsupi recuperando pelle e tessuti di alta qualità. Ciò crea opportunità di lavoro per giovani immigrati ed ex richiedenti asilo. Come ogni anno, non mancano t-shirt e felpe. Dalle classiche rosse con logo Emergency. A quelle con le illustrazioni contro la guerra. Nel negozio di Firenze sarà possibile trovare anche il “Panettone fatto per Bene“. Il caratteristico dolce natalizio sarà in vendita anche nelle piazze di tutta Italia. Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre. “ Curiamo una persona ogni minuto. Dal 1994- spiegano ad Emergency-. Siamo un’associazione indipendente e neutrale. Nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Promuoviamo una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Il nostro impegno è possibile grazie al contributo di migliaia di persone. Sono i volontari e sostenitori che scelgono di stare con noi. Crediamo che il diritto alla cura sia un diritto umano fondamentale. Perciò vogliamo una sanità fondata su eguaglianza, qualità e responsabilità sociale“.