Lezioni all’aperto con spazi per docenti e studenti. “Divise autoprodotte” con il logo della scuola per sentirsi e dimostrarsi parte di una comunità. Senza obbligare famiglie e studenti e spese eccessive. Ma anche “educazione alla bellezza” per vivere e creare un ambiente più sereno e stimolante per sé e per gli altri. Sono alcuni degli assi portanti delle scelte didattiche messe in atto all’Istituto “W. A. Mozart”, di viale di Castel Porziano nella zona dell’Infernetto a Roma. Anche per arginare fenomeni di bullismo. Scoraggiare mode e abbigliamenti troppo succinti. O sfoggio di capi firmati che possono mettere a disagio chi è meno abbiente. In molte scuole, soprattutto private, spiega il preside dell’Istituto Comprensivo Mozart, Giovanni Cogliandro, si sta tornando all’uniforme. “In un periodo di forte

crisi

come questo, però, spendere anche 150 euro per acquistare i capi significa mettere in difficoltà le famiglie – spiega il dirigente scolastico -. Nella nostra scuola è stata adottata come nuova ‘uniforme’ una t-shirt con l’immagine cartoon del celebre compositore”.

La scuola come laboratorio del futuro. Da “ I Care ” di don Lorenzo Milano allealla crisi educativa. Con l’obiettivo di migliorare la società attraverso la condivisione di un impegno individuale e comunitario.