Focus sulla salute mentale. Testimonianze e storie da un mondo “invisibile”. Una rappresentazione di recitazione, canto e musica a cura di protagonisti speciali, donne e uomini in cura ai servizi di salute mentale di Catanzaro che hanno ricoperto il ruolo di primi attori nello spettacolo teatrale “Liberi di dire no (decisi a vivere)”, è andata in scena al Teatro Comunale di Catanzaro. Un’iniziativa realizzata nell’ambito della quarta edizione di “Fiori Del Deserto”, quest’anno dedicata in modo ironico e divertente al tema delle dipendenze. Le iniziative “Fiori del Deserto” sono state promosse dall’associazione di volontariato Ave-Ama. E prendono corpo nel 2016 per ribadire in forma nuova e autentica l’importanza della salute mentale e dare voce in modo originale e forte al variegato mondo degli invisibili. Durante la serata si sono alternate le performance artistiche con interventi di associazioni e rappresentanti delle istituzioni. Ed è anche stata l’occasione per ricordare il centenario dalla nascita di Franco Basaglia, psichiatra ispiratore della legge 180 e fautore della prima importante riforma psichiatrica in Italia. Una serata che conclude due iniziative avviate nel 2023. Una è il progetto Occupability promosso dall’Autorità agenda urbana di Catanzaro. Con interventi di politica attiva e presa in carico multiprofessionale, finalizzati all’inclusione lavorativa di soggetti fragili attraverso la definizione di progetti personalizzati su modello Icf.

Sos salute mentale

Capofila è stata l’associazione Anmil in collaborazione con la Lega Fibrosi Cistica, l’Ente nazionale sordi, l’associazione Andel e la Odv Ave Ama, coinvolgendo una pluralità di portatori d’interessi. L’altra è Le Giornate per la salute mentale organizzate dal dipartimento Salute mentale e dipendenze dell’Asp di Catanzaro in collaborazione con la Consulta dipartimentale in occasione della World Mental Health Day, 2023. L’iniziativa ha dato vita a eventi su tutto il territorio, per informare e sensibilizzare la popolazione sul tema del disagio psichico e per far conoscere la cultura dell’integrazione socio sanitaria e i modi e i luoghi della vera cura, attraverso il coinvolgimento della comunità a contrasto della discriminazione e dello stigma sociale che rappresentano ancora oggi un ostacolo all’inclusione e al pieno riconoscimento dei diritti delle persone. Il benessere e la salute mentale dei bambini e degli adolescenti sono temi di portata globale che richiedono un’azione immediata e concreta da parte di ogni espressione della società. Non dobbiamo dimenticare che la salute è un diritto umano fondamentale per tutti gli individui. È questo l’appello lanciato da Ernesto Caffo, presidente di Fondazione Child in occasione del 17° Seminario Internazionale di Formazione in Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza promosso da Fondazione Child e Telefono Azzurro. La giornata, che si inserisce nella settimana del Seminario Internazionale di Formazione dedicata a esplorare le nuove frontiere della salute mentale in ambito giovanile, ha ospitato figure autorevoli mondiali della neuropsichiatria e psichiatria infantile. In apertura dei lavori il direttore del tavolo tecnico sulla Salute Mentale Alberto Siracusano ha ricordato: “Il problema globale della salute mentale dei bambini e degli adolescenti richiede un intervento, un aumento della ricerca e la creazione di maggiori conoscenze, non solo in ambito sanitario ma anche sociale, che è di estrema importanza. Il ministero è pronto e disposto ad assumersi la responsabilità di affrontare i problemi di salute mentale di bambini e adolescenti. Per questo accogliamo l’innovazione nelle conoscenze e nelle metodologie, enfatizzando gli approcci multidisciplinari e globali”.

Problemi

Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, nel mondo un individuo su sette tra i 10 e i 19 anni soffre di disturbi mentali. In Europa, ben 9 milioni di adolescenti sono alle prese con problemi di salute mentale, segnati principalmente da depressione, ansia e disturbi comportamentali. È allarmante che il suicidio sia la principale causa di morte per i giovani tra i 15 e i 19 anni, con un rischio significativamente più elevato per i gruppi emarginati e discriminati. Anche in Italia la situazione è altrettanto grave. Dall’ultima indagine di Telefono azzurro realizzata con il supporto di BVA Doxa un ragazzo su 5 si sente in ansia. E per 1 su 3 chiedere aiuto ad un esperto di salute mentale è motivo di vergogna. Dati questi che trovano conferma nell’aumento dei contatti da parte dei bambini con le linee di assistenza e supporto dedicate. Nel 2022 l’OMS ha registrato oltre 12.638.633 contatti alle linee di ascolto sul tema della salute mentale e delle violenze dai minori. “Ascoltare le voci dei bambini e degli adolescenti è fondamentale per rispondere in modo adeguato ed efficace ai loro bisogni di salute mentale. Una comunicazione efficace favorisce la fiducia e incoraggia l’apertura portando a un sostegno e a un intervento migliori. Il benessere mentale è un problema globale che riguarda diversi attori e allo stesso tempo richiede nuove categorie per essere compreso. Per questo diventa fondamentale condividere le conoscenze e le riflessioni tra i vari esperti a livello internazionale per mettere in atto azioni concrete per migliorare la salute mentale dei più piccoli”, sottolinea il professor Ernesto Caffo, presidente di Fondazione Child.

Orientamento

Da oltre 20 anni Fondazione Child si impegna per plasmare il futuro della salute mentale globale. Sino ad oggi sono stati oltre 500 i ricercatori formati e provenienti da ogni parte del mondo e il loro contributo è fondamentale per fare un passo in avanti nella conoscenza e nella ricerca per una maggiore consapevolezza collettiva riguardo benessere psicologico di bambini e adolescenti. Come ha ricordato il professore ordinario di Psicologia alla Sapienza Università di Roma, Gian Vittorio Caprara “La conoscenza dello sviluppo e del funzionamento della personalità è fondamentale per orientare gli interventi e le politiche pubbliche volte a promuovere il benessere degli individui e la prosperità delle società. È necessario mettere la persona al centro dell’indagine psicologica per valorizzare e sviluppare le attitudini e le capacità che si accordano con la piena realizzazione del potenziale degli individui”. “Per quanto riguarda la salute mentale la situazione varia a seconda della parte del mondo da cui si proviene. Dobbiamo però fare tutti di più e lavorare insieme per trovare un modo per fare davvero la differenza in termini di benessere e salute dei bambini e delle loro famiglie. Sono le nuove generazioni e dobbiamo trovare un modo per aiutarli a progredire nelle loro vite e nelle loro carriere”, ha sottolineato il professor James Frederick Leckman, Professore di psichiatria infantile, psicologia e pediatria all’Università di Yale tra i più autorevoli esponenti nel suo campo negli Usa. “In termini di episodi di suicidio, si nota un’enorme differenza per quanto riguarda le ragazze e le giovani donne giovani rispetto ai ragazzi. È interessante. Quelli che hanno maggiori probabilità di suicidarsi sono i ragazzi e i giovani adulti. Ma in realtà le giovani donne sono quelle che hanno maggiori probabilità di avere un’intenzione suicida che può essere piuttosto grave”.

Salute da difendere

“Ci sono diversi motivi per cui la salute mentale nei bambini e negli adolescenti è importante. Non si può essere sani se non si ha una buona salute mentale, perché il corpo è sano se il sistema di salute mentale funziona. Dobbiamo far star bene l’intera persona. La salute mentale nei bambini e negli adolescenti è spesso ignorata perché le persone non vi prestano attenzione o si vergognano perché c’è uno stigma al riguardo. Oggi sappiamo che un tasso tra il 15 e il 20% dei bambini ha disturbi mentali, ci convivono e noi abbiamo il dovere di occuparci di loro. È una questione di grande urgenza perché questi bambini soffrono e la situazione sta continuando a peggiorare. I tassi di suicidio aumentano a causa di eventi come il Covid, le guerre, la violenza, le migrazioni. Quindi è urgente lavorare tutti su questo tema” ha dichiarato il Prof. Bennett L. Leventhal, Professore di Psichiatria infantile e dell’adolescenza dell’Università di Chicago. Tra gli altri sono intervenuti Alan Apter professore di psichiatria infantile e dell’adolescenza, Schneider Children’s Medical Center of Israel, Università di Tel Aviv. Manpreet Kaur Singh, professore di Scienze Cliniche della Salute, presso l’Università della California. John Piacentini, professore di Psichiatria e Scienze Biocomportamentali, UCLA. Anne Marie Albano, Professore di Psicologia Medica – in Psichiatria – Columbia University, New York. Eric Fombonne, Professore emerito di psichiatria infantile e dell’adolescenza, Oregon Health Science University, Portland, Oregon. Joaquin Fuentes Policlínica Gipuzkoa, dirige il progetto Asdeu a Gipuzkoa, promosso dalla Commissione Europea. Gian Vittorio Caprara, professore ordinario di Psicologia alla Sapienza Università di Roma. Il seminario ha ottenuto il patrocinio di Wpa Cap, Università Sapienza di Roma e Unimore, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.