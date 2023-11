Allarme povertà

“Allarmano i dati Istat sulla povertà assoluta in Italia nel 2022. Numeri impressionanti che fotografano un trend in netto peggioramento. Una situazione particolarmente preoccupante che riguarda oltre due milioni di famiglie pari a cinque milioni di individui. Preoccupa, peraltro, il fenomeno dei minori in povertà assoluta, pari a oltre un milione di persone”, afferma Adriano Bordignon. Prosegue il presidente del Forum delle associazioni familiari: “L’aumento dell’inflazione e la progressiva perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni rischia di avere ripercussioni drammatiche in particolare sulle famiglie con figli. A forte rischio anche la capacità di far fronte ai mutui sulla prima casa con la possibilità dell’ulteriore incremento dei crediti deteriorati delle famiglie e con conseguente perdita dell’abitazione principale“. E aggiunge: “Come Forum delle associazioni familiari riteniamo fondamentale intervenire a sostegno dei nuclei che si trovano in condizione di particolare difficoltà economica. Per garantire il potere di acquisto e rafforzare i servizi di welfare territoriale”.

Tavolo nazionale

In tal senso, sottolinea Bordignon, “auspichiamo l’apertura di un tavolo nazionale per discutere di politiche a sostegno delle famiglie volte ad assicurare l’accesso ai servizi sociali essenziali. E a promuovere l’occupazione, la giusta retribuzione e la formazione. Chiediamo anche che l’Assegno Unico venga rinforzato e che venga confermato l’adeguamento all’inflazione anche nel 2024. L’aumento delle persone che vivono in stato di indigenza è una questione non soltanto economica. Ma ha un impatto sulla coesione nazionale. Siamo di fronte ad una sfida cruciale che richiede l’impegno e il coinvolgimento dei principali attori sociali”. Papa Francesco richiama incessantemente a “ riflettere sulla vulnerabilità che ha la famiglia, nelle condizioni della vita che la mettono alla prova. La famiglia ha tanti problemi che la mettono alla prova. Una di queste prove è la povertà. Pensiamo a tante famiglie che popolano le periferie delle megalopoli, ma anche alle zone rurali. Quanta miseria, quanto degrado!”.

Situazione aggravata