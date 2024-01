Impegno

Negli ultimi mesi l’Opec ha portato avanti una politica produttiva restrittiva. Ma, nonostante questo, i prezzi non sono aumentati a causa della produzione extra Opec, quella degli Stati Uniti in particolare. Alla Nigeria è stato assegnato un obiettivo per il 2024 di 1,5 milioni di barili al giorno (bpd). Anche se l’obiettivo è di produrre almeno 1,8 milioni di barili al giorno. L’annuncio dell’Angola di uscire dall’Opec a partire da gennaio solleva qualche interrogativo sul ruolo dell’organizzazione di Vienna. E sul suo “peso” all’interno del mercato del petrolio. La decisione in realtà non ha destato sorpresa. In quanto segnali si erano già avuti lo scorso mese di giugno. Quando il paese africano si ritirò da una riunione del cartello per disaccordi sui livelli di produzione. Salvo poi accettare, insieme alla Nigeria e alla Repubblica del Congo, che la sua produzione di base venisse rivista.

Revisione

A seguito della revisione, le soglie di riferimento di tutti e tre i Paesi per il 2024 vennero poi abbassate lo scorso mese di novembre. Qualche osservazione, ad inizio mese. E quindi prima dell’annuncio di Luanda, proprio sul ruolo dell’Opec era stata fatta nel suo report mensile dalla stessa Aie. L’Agenzia internazionale dell’Energia. Gli esperti sottolineavano come il rallentamento della domanda e l’aumento della produzione di greggio Usa rendessero più difficile per l’Opec+ stesso continuare a sostenere i prezzi. Ciò perché il cartello, guidato da Arabia Saudita e Russia, ha limitato la produzione per tenere su i prezzi. Nonostante i tagli, però, le quotazioni sono recentemente crollate a causa dell’indebolimento dell’economia globale. E dell’aumento della produzione al di fuori del blocco. “Il continuo aumento dell’offerta e il rallentamento della crescita della domanda complicheranno gli sforzi dei principali produttori. In difesa della propria quota di mercato. E per mantenere elevati i prezzi del petrolio”, sosteneva il report dell’Aie. Rispetto ai massimi di settembre, i prezzi intanto sono calati di circa 25 dollari al barile. Ma secondo alcuni analisti, interpellati dal Financial Times, l’uscita di scena dell’Angola non comporterebbe alcun contraccolpo. Almeno non nel breve termine.

Mercato del petrolio