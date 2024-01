della Conferenza Episcopale Italiana unitamente ad altri quattro in Italia. Suor Veronica Donatello, responsabile dell’Ufficio italiano, ha confermato l’inserimento del cammino nel catalogo nazionale . L’obiettivo prioritario è far conoscere i territori, di solito piccole comunità, ai fedeli che raggiungeranno l’Italia nel 2025. “E’ un grande risultato per le comunità molisane coinvolte . La determinazione di don Domenico di Franco, parroco di Petrella Tifernina, e il forte convinto sostegno dell’arcivescovo GianCarlo Bregantini hanno portato al raggiungimento dell’obiettivo ” dichiara Mario Ialenti, direttore regionale Pastorale Turismo della Cei Abruzzo e Molise .

Parte da Petrella Tifernina con la Chiesa di San Giorgio e, attraverso Monumenti e antiche abbazie, giunge a Campobasso.dedicati a San Bartolomeo e San Giorgio. Si chiama “Romanic@mente in cammino”. Ed è ilstorico, culturale, religioso e ambientale approvato dal Servizio nazionale per la pastorale delle persone con

Sentieri di fede