Il leggendario compositore di musical ha ambientato i suoi spettacoli in molti luoghi: New York per "West Side Story", Svezia per "A Little Night Music", Londra per "Sweeney Todd", Giappone per "Pacific Overtures" e altri ancora. Ma solo dopo il suo ultimo spettacolo ORIGINALE a Broadway ha scelto l'Italia

La “Passione” italiana di Stephen Sondheim secondo Paul Salsini. In Terris ha intervistato il celebre giornalista e scrittore statunitense molto legato alle sue origini italiane. Paul Salsini è un giornalista veterano di Milwaukee. Essendo stato reporter, caporedattore e direttore dello sviluppo del personale del Milwaukee Journal. Ha insegnato al lungo al Diederich College of Communication della Marquette University. L’ateneo cattolico dei padri gesuiti Usa. È stato per vent’anni corrispondente dal Wisconsin per il New York Times. I suoi saggi di viaggio sono apparsi sul Times e altrove. Nel 2011 ha ricevuto il Premio Figli d’Italia Leonardo da Vinci per l’eccellenza nella letteratura.

La Toscana storica

Paul Salsini è autore di importanti romanzi storici e di raccolte di racconti che compongono “A Tuscan Series”. “Il Cielo: A Novel of Wartime Tuscany” è la storia di un gruppo di paesani intrappolati in una fattoria durante la seconda guerra mondiale. Il libro ha ricevuto il primo posto nella narrativa dal Council for Wisconsin Writers. E dalla Midwest Independent Publishers Association. “La vendetta del passero: A Novel of Postwar Tuscany” descrive l’incessante ricerca di un partigiano che ha collaborato a un massacro nazista. “La storia di Dino: A Novel of 1960s Tuscany” parla di un ragazzo che diventa adulto aiutando i poveri e gli indigenti. Durante la devastante alluvione di Firenze del 1966. “La tentazione di padre Lorenzo: dieci storie della Toscana degli anni Settanta” Porta i personaggi dei tre romanzi precedenti nel decennio successivo. Il libro ha vinto il primo posto per la narrativa della Midwest Independent Publishers Association e la menzione d’onore del Council for Wisconsin Writers). “Una piazza per Sant’Antonio: Five Novellas of 1980s Tuscany”. Include una storia ambientata sullo sfondo del “Mostro di Firenze”. “L’impavido sbandieratore di Lucca: nove storie della Toscana degli anni ’90”, Comprende una storia sulla fuga fallita di una nave di albanesi verso l’Italia. E un’altra su come la tradizione secolare dello sbandierare sia stata distrutta. I personaggi più amati sono ormai diventati autonomi. Sempre nel 2012 ha pubblicato il suo primo libro per bambini, “Stefano e i miracoli di Natale”, in cui un nonno racconta al nipote le storie dei personaggi del suo presepe. Di come sono andati a Betlemme e dei miracoli che sono accaduti loro.

Passione per l’Italia

La passione per l’Italia unisce Paul Salsini e il più leggendario compositore di musical. Stephen Sondheim, infatti, ha ambientato i suoi spettacoli in molti luoghi: New York per “West Side Story“. Svezia per “A Little Night Music”. Londra per “Sweeney Todd”. Giappone per “Pacific Overtures“. E altri ancora. Ma solo dopo il suo ultimo spettacolo originale a Broadway ha scelto l’Italia. (Ci sono state riprese di molti altri suoi spettacoli). Si chiamava “Passione” e lui ne era appassionato. Le radici del musical risalgono al 1869. Quando, poco prima di morire a 29 anni, l’autore e poeta Iginio Ugo Tarchetti scrisse una serie intitolata “Fosca” per un periodico milanese. Rimase nell’oblio fino al 1971. Quando fu ripubblicato in una collana di romanzi classici in brossura. Il pluripremiato regista Ettore Scola lesse il libro e nel 1981 ne fece un film, “Passione d’amore“. Sondheim vide il film e ne rimase affascinato. Arruolò James Lapine per scrivere il libro del musical.

Radici

“Ricordo quando mi chiamò una domenica pomeriggio mentre stava scrivendo la partitura“, afferma a In Terris Paul Salsini, che ha fondato la rivista The Sondheim Review nel 1994 e ne è stato il direttore per dieci anni. “Io volevo parlare della rivista, ma lui voleva parlare dello spettacolo“. Notando il cognome di Salsini, Sondheim gli chiese se avesse visto “Passione d’Amore”. “Avevo visto molti film italiani, ma quello mi mancava”, disse Salsini. “Beh, la settimana successiva Sondheim mi mandò una videocassetta del film. Ecco che tipo di uomo generoso era”. Il primo numero di The Sondheim Review, “dedicato al lavoro del più importante compositore e paroliere del teatro musicale“, coincise con la prima di “Passion” a Broadway nella primavera del 1994. Ora Salsini ha ricordato quel periodo in un libro di memorie, “Sondheim & Me: Revealing a Musical Genius”. (Bancroft Press 2022). Il libro racconta il rapporto unico che Sondheim e Salsini ebbero, scambiandosi lettere, appunti e telefonate. Sondheim a volte correggeva (piccoli) errori e, a parte la volta in cui si infuriò per una recensione pubblicata dalla rivista su un musical scritto da Sondheim, il rapporto era generalmente cordiale.

Il potere dell’amore

Sondheim ha insistito sul fatto che “Passion” è basato sul libro di Tarchetti, non sul film. In effetti, ha fatto tradurre il libro in inglese per poterlo utilizzare. Il romanzo “Fosca” racconta la storia di Giorgio. Un bel capitano dell’esercito di Milano che ha una relazione con una bella donna sposata, Clara. Quando Giorgio viene trasferito in un’altra base militare, incontra Fosca, una giovane donna dalla salute fragile che viene considerata brutta. Fosca si innamora profondamente di Giorgio e lo insegue senza sosta. Nonostante l’iniziale repulsione, Giorgio alla fine si innamora di Fosca. È una storia drammatica sul potere dell’amore. Sondheim ha descritto i personaggi come grandiosi. E per questo ha utilizzato una tipica fonte italiana, l’opera, o meglio un’opera da camera. Ci sono arie, duetti, cori e molti sottofondi. Nel 1994, “Passion” ha vinto il Tony Award. Il più alto del teatro di Broadway, per il miglior musical, la migliore colonna sonora di Sondheim e il miglior libro di Lapine. Donna Murphy, che interpretava Fosca, ha vinto il Tony per la migliore attrice in un musical. Il musical ha avuto la sua prima italiana al Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano il 12 luglio 2019, con la regia di Keith Warner. La direzione musicale era di Roland Boer e l’attrice inglese Janie Dee interpretava Fosca.