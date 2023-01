Lo slum è all’ombra dei grattacieli dell’opulenza e del lusso di Gangnam. Il distretto finito per i suoi eccessi nell’ironia del successo planetario di “Gangnam Style”. Il tormentone del rapper Psy. La tragedia alla fine è stata evitata. Le autorità locali, dai vigili del fuoco ai funzionari municipali, hanno escluso morti e feriti. Annunciando solo l’evacuazione di circa 500 persone. Un dramma evitato solo all’ultimo istante. Una situazione sempre sull’orlo del baratro. Nonostante i continui allarmi sui materiali usati per realizzare le case fatiscenti. Tra rete elettrica precaria, legno e pannelli di vinile altamente infiammabili. L’incendio scoppiato all’alba per cause sconosciute, ha coinvolto circa 60 abitazioni. Intorno a mezzogiorno, con lo spiegamento di oltre 800 soccorritori, le fiamme sono state domate. Facendo emergere lo scenario di cenere e distruzione. Dal 2012 il villaggio è stato colpito da almeno otto incendi. L’insediamento si è formato intorno al 1988. Da squatter sfrattati da altre aree di Seul durante i lavori per le Olimpiadi estive.