Lotta alla povertà

Pane in strada, per chi ha fame, per chi è solo, per chi si ama. Il Convento di San Francesco e Sant’Antonio a Cava de’ Tirreni (Salerno) ha aperto le sue porte per distribuire pane fresco nelle strade. “Vogliamo condividere il pane con tutti– commenta frate Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano-. Per ricordarci che solo insieme e nella condivisione si vince la povertà “. L’iniziativa è stata organizzata da Antoniano per celebrare la Giornata mondiale del pane e quella per la lotta alla povertà. La mobilitazione solidale si è svolta contemporaneamente anche nelle altre mense di Operazione Pane. A Roma, Bologna, Milano e Torino. Più di i 60 frati e volontari vicino alle mense e alle chiese per distribuire oltre 3.000 pagnotte. Grazie al contributo di tanti panettieri e fornai che hanno scelto di stare al fianco dell’Antoniano.

Pane ai poveri