Per sostenere e finanziare i progetti di messa in sicurezza e ripristino delle scuole e degli edifici della cultura è in corso la mobilitazione solidale il cui obiettivo è stare accanto alle persone colpite dalla catastrofe naturale

Già raccolti oltre 733mila euro per gli aiuti post-alluvione alla Romagna. Si può continuare a donare fino a domani. E’ la campagna solidale, coordinata dall’Antoniano di Bologna. E l’obiettivo è stare accanto alle persone colpite dalla catastrofe naturale. E’ attivo fino a domani il numero solidale 45538 per SMS e chiamate da telefono fisso. I fondi raccolti sono destinati ai progetti individuati dalla Regione Emilia-Romagna per il recupero di edifici scolastici e culturali danneggiati. La campagna ha il supporto di Rai per la Sostenibilità e l’Antoniano di Bologna ne è partner tecnico. L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna non ha risparmiato, infatti, gli edifici scolastici e quelli dedicati alla cultura. Secondo le prime stime, sono oltre 100 le strutture scolastiche colpite dall’alluvione, con 150mila studenti coinvolti, e circa 20 quelle danneggiate. È, invece, ancora in corso una valutazione complessiva dei danni subiti dal patrimonio culturale della regione. Ma sono già diversi i musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini, case di illustri, monumenti e siti archeologici. In particolare nel bolognese e nelle provincie romagnole che necessitano di interventi di recupero.

Sos Romagna

I fondi raccolti dall’Antoniano di Bologna, partner tecnico dell’iniziativa solidale, saranno interamente devoluti a Italia Loves Romagna per fronteggiare questa emergenza. E per tenere i riflettori accesi su comunità e persone che chiedono di poter ripartire. Nello specifico i fondi raccolti grazie alla campagna verranno destinati a progetti dedicati alla cultura. Scuole, biblioteche, scuole di musica nelle provincie più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna. “Siamo grati e onorati di essere stati scelti a supporto di questo progetto – commenta fra Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano– Grati di poter essere a servizio della terra che settant’anni fa ci ha permesso di dare inizio alla nostra prima mensa. Rivolta alle persone in povertà e solitudine. Se abbiamo potuto farlo, e se continuiamo tutt’oggi, è grazie al generoso aiuto dei molti. Sono loro ogni giorno ci permettono di farci prossimi verso chiunque viva situazioni di difficoltà. Siamo anche onorati perché l’esperienza maturata in questo lungo tempo e le competenze acquisite ci permettono di sostenere, come possiamo, questo ulteriore progetto di solidarietà”.



Campagna solidale

La campagna è stata protagonista del grande concerto benefico Italia loves Romagna, che si è tenuto sabato 24 giugno a Reggio Emilia. Ed è stato trasmesso in diretta su Rai 1. 18 grandi protagonisti della musica italiana insieme in unico grande momento di solidarietà. Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama&Rkomi, Luciano Ligabue, Madame. Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini. Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. Solo durante il concerto sono arrivate donazioni al numero 45538 per oltre 500mila euro. “Generosità senza limiti- prosegue il direttore dell’Antoniano-. Quella degli artisti coinvolti nell’evento. Quella del folto pubblico presente a Campovolo. Quella di chi ha preso in mano il telefono per digitare il 45538. Per dare un sostegno tangibile alle tante persone colpite dall’alluvione”. Papa Francesco ha raccomandato: “Sognate insieme, non da soli; con gli altri, mai contro gli altri. Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è. Insieme si costruiscono i sogni”.

Pane per i bisognosi

Il concerto #ItaliaLovesRomagna è stato la realizzazione di un sogno condiviso. Perché come qualcuno ha detto “la musica è un’onda” che si propaga. Toccando il cuore di tutti. E trasformandosi poi in azioni pratiche “per chi ne ha più bisogno”. La partecipazione di così tante persone e la vicinanza dimostrata restituiscono fiducia. E fanno “guardare al futuro con serenità. Osserva fra Cavalli: “Ancora una volta come Antoniano abbiamo avuto conferma di qualcosa che attraverso Zecchino d’Oro accade da oltre sessant’anni. La musica diventa pane, aiuto concreto e sostegno per l’anima. Un bene unico e prezioso che sempre fa accadere miracoli. Antoniano da circa 70 anni porta avanti i valori francescani sulle cui basi è stato fondato: è musica, arte, cultura, teatro ma soprattutto solidarietà. Nasce a Bologna nel 1954 dal desiderio di un giovane frate francescano – padre Ernesto Caroli – che dopo esser stato imprigionato in un lager durante la Seconda Guerra Mondiale e aver vissuto la brutalità della guerra e della fame più crudele promise di dedicare il suo futuro a “servire i poveri come in un ristorante”. E a mettere a frutto il talento dei giovani.

Serenità e bellezza

La distribuzione del pasto trova inizialmente casa nella mensa di Bologna (dove è tutt’oggi a servizio delle persone in situazione di fragilità. A questo seguono la nascita nel 1959 dello Zecchino d’Oro e poi del Piccolo Coro dell’Antoniano, entrambi nati dall’amore per la musica e dal desiderio di nutrire anche lo spirito, diffondendo allegria e valori quali la solidarietà, l’accoglienza, la fraternità e la cura per gli altri e per la terra. In Antoniano musica e solidarietà sono unite da sempre. Il canto dei bambini e delle bambine del Piccolo Coro è la cifra distintiva di questo legame, il linguaggio universale che tiene insieme mondi apparentemente così distanti. C’è chi ha bisogno di pane, di un piatto di pasta, di una coperta e chi, come i più piccoli che frequentano il centro terapeutico (aperto a Bologna negli anni Ottanta). Grazie alla musica riesce a trovare modi inediti per esprimere le sue potenzialità e a vivere momenti preziosi di serenità e bellezza.

Progetti sociali

E’ sempre grazie allo Zecchino d’Oro che negli anni si sono potuti sostenere i tanti progetti sociali di Antoniano. E ampliare la rete di mense francescane che offrono pasti e cura in 18 città italiane attraverso la campagna Operazione Pane. Il pasto è il primo momento di cura, l’occasione per aiutare chi vive in difficoltà a risollevarsi, a tornare a vivere, a sperare in un futuro migliore, la musica è ciò che restituisce la gioia del vivere e la possibilità di costruire insieme, a partire dai più piccoli, un futuro migliore del presente. “Perché una vita bella e dignitosa è un diritto di tutti”, recita la mission di Antoniano. Il canale YouTube Zecchino d’Oro: oltre 700 canzoni per un totale di oltre 2 milioni di iscritti e 2 miliardi di visualizzazioni.