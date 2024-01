Orbetello, la perla della Maremma

Il viaggio per i borghi d'Italia ci porta questa volta in Toscana, alla scoperta della città di Orbetello, paese dei tramonti

Come si passa il confine a nord del Lazio, costeggiando il mare, si entra nella bellissima Toscana. Non appena si incontra il molino Spagnolo sporgere dall’ acqua, si comprende subito essere arrivati ad Orbetello. Una laguna nel mar Tirreno. Orbetello è il Paese dei tramonti, con una cornice fantastica avendo di fronte il Monte Argentario. Siamo in provincia di Grosseto, ed Orbetello è unito al Monte Argentario da una strada artificiale di terrapiena. Il suo Duomo, Concattedrale di Santa Maria Assunta, la cui ipotesi è che sia stato costruito sulle rovine di un tempio etrusco. Di stile tardo Gotico, fa da biglietto da visita per chiunque arrivi ad Orbetello. Da lì passando sotto un arco si accede al centro storico.

Orbetello è una cittadina che racchiude nei suoi pochi chilometri quadrati un’esperienza magica da vivere. Arte cultura storia divertimento …tutto. Un borgo carino da visitare con i suoi bellissimi locali e negozi, ristoranti in cui si mangia benissimo. I suoi vicoli portano alla Laguna, camminando ti trovi di fronte a un’oasi meravigliosa. La musica qui è fondamentale, un’associazione proprio di musica è stata creata dall’ 88 e ad oggi prosegue con successo insegnando la musica ai più giovani, oltre che alla realtà della banda comunale con il suo straordinario lavoro. Nell’800 c’erano 3 teatri costruiti sulle palafitte. Ma qui ad Orbetello anche i giovani hanno un ruolo fondamentale. Il Presidente della Pro Loco, Lorenzo, 29 anni, con entusiasmo e passione assieme a tutta la squadra si prodiga per organizzare eventi tutto l’anno. Venire ad Orbetello significa vivere il giusto mix tra l’ambiente e gli eventi di tutte le tipologie, gastronomici, culturali, d’intrattenimento… per i più giovani e più grandi, dal carnevale e a tutte le altre feste.

Qui chi ama stare nella natura va alla ricerca della foto perfetta da mettere su Instagram, poiché’ il luogo cattura sin da subito. Facendo un giro a 360 gradi ci si rende conto quanto si è contornati da bellezze ovunque, la Laguna a ponente delimitata dal tombolo della Giannella, in lontananza con Santo Stefano, dall’altro lato la Laguna di levante delimitata dalla Feniglia. Orbetello viene definito dai suoi cittadini tranquillo, pacioso, libero. In Piazza Eroe dei due mondi è il “salotto” dove gli orbetellani si ritrovano. Il Palazzo del Governatore di epoca spagnola, si erige nel centro. Presenti anche i portici tra le vie principali. E proprio nella via principale dove la tradizione dice che l’orbetellano alle 17 ama fare la passeggiata per il corso. Una comunità unita, generosa e accogliente. Tantissimi giovani presenti, essendo un paese turistico, che offre davvero di tutto. Orbetello una perla nella Maremma. Di questo luogo si innamora sia chi ci abita, ma anche chi ci passa per un solo giorno, per poi tornarci. Nel cuore del centro storico presente anche un cinema, dove poter vedere un film sia d’ estate che d’ inverno. Orbetello ha segni ovunque della dominazione spagnola, e per questo un vicolo è stato riqualificato e allestito di immagini e cartine che riguardano proprio questo aspetto storico. La cadenza è “toscano-romano”. Un signore mi racconta un detto “L’Orbetello è l’orbetellano di oggi, e quello di ieri aperto a tutti i venti e a forestieri”. Qui il calore delle persone fa sentire il turista fin da subito a casa, in un luogo sicuro, tranquillo, un Paese dove passare le vacanze è un grande piacere. Per questo l’invito è per chiunque passi in queste zone, di fermarsi e soggiornare ad Orbetello se ancora non l’ha fatto! Rimarrete sorpresi!